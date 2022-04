Alexa también llega a tus oídos, así son los nuevos Echo Buds

Ya está aquí la 2ª Generación de los Amazon Echo Buds, los nuevos auriculares inalámbricos de Amazon con cancelación de ruido y Alexa integrada para que puedas gestionar tus dispositivos desde cualquier lugar.

El mercado de auriculares inalámbricos es uno de los más competitivos, la mayoría de las marcas tecnológicas tienen diferentes modelos, todos enfocados en alcanzar o superar a los AirPods de Apple.

Uno de los mayores obstáculos suele ser el precio; sin embargo, cada vez más compañías están presentando auriculares con prestaciones muy similares y a un precio más económico, los últimos en llegar son los nuevos Amazon Echo Buds 2ª Generación, y desde elEconomista.es vamos a analizarlos a fondo.

Por fin en España

El pack de los Amazon Echo Buds con el cargador inalámbrico

Las expectativas puestas en los Amazon Echo Buds de 2ª Generación son bastante altas, y es que por fin llegan los primeros auriculares de la compañía a España. A la hora de comprar estos auriculares nos encontraremos con dos opciones que se diferencian por el modo de carga que preferimos.

Por un lado, está el estuche con un cable tipo C para cargarlo o la opción un poco más cara que viene con un cargador inalámbrico. A su vez podemos elegir entre los dos colores disponibles, negro y blanco mate. La apuesta de Amazon ha sido por diseñar unos auriculares in ear pero esta vez son un 20% más pequeños que sus antecesores, lo que los hace menos robustos y no sobresalen tanto de la oreja.

Al ser más pequeños, encontraremos que el estuche de carga de estos Echo Buds es también más pequeño que la primera generación. Y es que, los Echo Buds caben en casi cualquier bolsillo y se pueden portar sin problema ya que son bastante ligeros, el estuche no pesa más de 45 g.

Una vez ya abiertos, comienza la primera de las personalizaciones de estos auriculares. Encontremos hasta cuatro tamaños diferentes de los adaptadores para los oídos (S, M, L y XL), al igual que viene unas aletas, que son opcionales, pero muy recomendables para mejorar la sujeción de los auriculares sobre todo en el caso de que queramos utilizarlos para hacer deporte.

Los Echo Buds cuentan con la clasificación IPX4 por lo que pueden resistir salpicaduras de agua, sudor e incluso lluvia ligera, además de que incluyen una ranura de ventilación integrada que reduce la presión auditiva durante su uso.

En lo referido a la comodidad, Amazon podría haber diseñado un producto más intuitivo y sencillo, ya que hay que colocar el auricular con el logo hacia arriba, y una vez dentro girarlo un poco hasta que quede ajustado. Es verdad que al ponérselos unas cuantas veces ya se automatiza su colocación, pero los primeros días me costó ponérmelos bien a la primera y tuve que ajustarlos más de una vez para que se quedasen fijos y me sintiese cómodo con ellos.

A pesar de que estos auriculares son compatibles con todos los dispositivos Bluetooth, los Echo Buds han sido diseñados para ser utilizados con la app de Alexa. Puedes optar por conectarlos directamente por el Bluetooth de tu teléfono, pero es muy recomendable que se utilice dicha app.

En primer lugar, porque ya nada más abrir la aplicación para conectar a los auriculares, la propia app hará un test para comprobar que tanto los adaptadores como las aletas que has elegido son las que mejor se ajustan a ti. Pero es que también nos ofrecerá información relevante como la batería de cada auricular o la del estuche como también nos ofrece más herramientas como el control sobre la cancelación de ruido, del modo ambiente o el control de los micrófonos que tiene incorporado entre otras más funciones.

Por último, estos auriculares tienen una serie de controles táctiles que se activan sólo con tocar la parte central. Pulsar una vez significa pausar o reanudar la reproducción, pulsar dos veces supone cambiar de canción y responder/colgar una llamada, pulsar tres veces significa volver a la canción anterior. Mientras que pulsar prolongadamente es para cambiar entre la cancelación de ruido activa y el modo entorno, aunque podrás personalizar a tu gusto los comandos desde la app de Alexa.

Estos auriculares son bastante sensibles en lo que se refiere a los comandos táctiles que tienen, eso sí. Por eso, es importante que los toques sean claramente marcados, por ejemplo, para cambiar de canción no hace falta dar dos toques rápidos, sino que responde mejor cuando se marcan los toques.

Un buen detalle es que los Echo Buds están diseñados con unos sensores que hacen que sí te quitas un auricular se pausa la música, algo útil si por ejemplo alguien te comienza a hablar, y solo lo tendrás que volver a colocar para que se reactive la música.

Las tallas de adaptadores y las aletas de sujeción / Ejemplo de cómo quedan puestos

Sonido, cancelación de ruido y autonomía

Sin duda el aspecto más importante para unos auriculares es el sonido que ofrece, por muchas funciones extra que tenga, su principal función es ofrecer un audio de calidad, y en el caso de los Echo Buds, Amazon no ha fallado.

Estos auriculares tienen incorporado un controlador de alto rendimiento de 5.7 mm en cada uno, que según la compañía permite ofrecer una mayor fidelidad en los bajos y agudos. Y es cierto, los Echo Buds consiguen potenciar los bajos sobre todo en géneros más actuales que son muy importantes para la melodía. A su vez, los auriculares facilitan la escucha cuando los utilizas para contenidos de palabra como podcasts o la radio.

Los Echo Buds cuentan con la cancelación de ruido activo (ANC) de Amazon, en esta versión no solo es el diseño del auricular quien bloquea los ruidos, sino que tiene una tecnología que los analiza y manda un sonido para eliminarlos.

En mi experiencia, esta ANC es bastante buena, siempre que tengas los auriculares bien colocados, aunque no es la mejor del mercado. Es cierto que eliminan la mayoría de los ruidos, por ejemplo, apenas se escucha cuando pasas el aspirador o cuando llega el metro a la estación, pero no consigue alcanzar los niveles de modelos más caros.

Un aspecto bastante positivo de estos auriculares es que puedes elegir entre la ANC y el Modo entorno. El modo entorno amplifica los sonidos del exterior para que podamos escucharlos sin parar la música, esta función es muy útil cuando no queremos aislarnos o queremos escuchar algo concreto.

Ya sea el anuncio del tren, cuando estamos por casa para escuchar el timbre o al ir caminando por la calle, el modo entorno es la opción a elegir. Podemos cambiar los modos de dos maneras, una es a través de la app, la otra como ya hemos mencionado más arriba es usando los controles de cada auricular, manteniéndolo pulsado.

Los Echo Buds vienen equipados con 3 micrófonos, este aspecto es bastante importante debido a las capacidades que tienen estos auriculares con el asistente virtual Alexa. En términos generales, los micrófonos funcionan bastante bien, sobre todo en lo referido al asistente ya entiende las palabras de activación y comandos incluso en lugares con ruido de fondo.

En lo referido a las llamadas, los micrófonos ofrecen una buena calidad de sonido, aunque no es la mejor del mercado y en alguna ocasión el ruido de fondo se ha antepuesto a la voz haciendo que en partes de la conversación no se me escuchase bien del todo.

Por otro lado, en lo referido a la autonomía de los Echo Buds la compañía ha conseguido ofrecer una autonomía de 5 horas para los auriculares, y según dice esta se puede extender hasta 6.5 horas si no se utiliza la ANC ni a Alexa. Si bien, los auriculares tienen una buena autonomía, el estuche no es tan potente. Amazon anuncia que tienen una autonomía de 15 horas, sube a 19.5 si el ANC y Alexa están apagados.

En el tiempo que llevo probándolos me he quedado antes sin batería en el estuche que en los auriculares, algo un poco molesto sobre todo si el estuche se queda sin batería porque ya no podremos conectarlos al teléfono. Si los comparamos con sus competidores, la autonomía de estos auriculares es estándar, nada fuera de lo normal.

Alexa en todas partes

Y aquí el elemento más diferencial de los Amazon Echo Buds es que vienen con Alexa integrada, aunque tú eres el que decide si quieres activarla o no. Podrás disfrutar todas las funciones que tiene Alexa a través de los mismos comandos que usarías con uno de sus altavoces.

Ya sea para responder una llamada o un mensaje, acceder a tus artistas y canciones favoritas o para crear un recordatorio o añadir algo a tu lista de la compra desde cualquier parte y sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo.

También tendremos el control de los dispositivos compatibles con el Hogar digital, es decir que podrás encender la calefacción cuando este volviendo a casa para que cuando llegues tengas una buena temperatura. Pero una de las más destacadas en mi opinión es la función de encuentra mis Buds, muy útil para los auriculares inalámbricos ya que al estar sueltos son más fáciles de perder de vista. Con esta función solo le tienes que pedir a Alexa que busque tus Buds y si están cerca y fuera del estuche reproducirán un sonido para que los encuentres.

Para aquellas personas que no quieren que el asistente esté escuchando todo lo que decimos y ocurre a nuestro alrededor, Amazon ha pensado también en su privacidad. Y es que los Echo Buds vienen con múltiples capas de protección y controles de privacidad, la primera de ellas que Alexa solo funciona cuando los auriculares están conectados y se ha habilitado esta función. A través de la app podrás apagar y encender a Alexa según tus necesidades, aunque también podrás habilitar un gesto específico para silenciar los micrófonos.

Bueno, bonito y "barato"

La segunda generación de los Echo Buds de Amazon ha venido para quedarse, y es que en general la compañía ha conseguido ofrecer varias características a niveles de los modelos de auriculares más altos sin tener un precio excesivamente alto.

Estos auriculares están equipados con todas las características que se buscan hoy en día en este tipo de productos. En primer lugar, porque son unos auriculares inalámbricos que tanto los auriculares como el estuche son ligeros y fáciles de transportar, también porque ofrecen un buen sonido a la hora de reproducir música y están equipados con tecnología ANC, un aspecto cada vez más importante en lo referido a auriculares.

A su vez ofrecen una autonomía que, aunque no sea la mejor del mercado, sí que está a la altura de sus competidores y por supuesto destacan por la posibilidad de conectarse con Alexa y aprovechar la gran mayoría de las funciones que tienen este asistente virtual desde tus oídos.

Por todo ello, si estás en búsqueda de unos auriculares con buena calidad de sonido, ANC y no estás dispuesto a pagar más de 150 euros, puedes hacerte con los nuevos Echo Buds de 2ª Generación por 139,99 euros con carga inalámbrica o por 119,99 euros si eliges la opción con cable USC-C. Si ya eres dueño de algún dispositivo Alexa, la compra de estos auriculares es el doble de recomendada ya que te abre un abanico mucho más grande de posibilidades y funciones.