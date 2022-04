Cómo conseguir WhatsApp en el Apple Watch

A pesar de que WhatsApp es una de las aplicaciones más instaladas del mundo, todavía no existe una versión nativa para el Apple Watch sin embargo, con estas apps sí que podrás recibir, ver y responder a tus conversaciones de WhatsApp desde tu reloj inteligente.

Los usuarios de Apple Watch siguen sin entender porque a pesar de sus peticiones, WhatsApp no ha desarrollado una app específica para sus relojes. Y aunque esta opción no sea una app oficial, WristApp for WhatsApp y WristBoard-Watch Keyboard, te ofrecerán lo que WhatsApp hasta el momento no ha hecho.

Hasta ahora las funciones disponibles eran muy básicas, podías leer el mensaje, pero no podías escuchar audios, ver imágenes y se podía contestar, pero solo una serie de respuestas preestablecidas. Ahora, al instalar estas dos apps podrás disfrutar de casi todas las funciones de WhatsApp.

Las funciones se centran sobre todo en permitirte que puedas responder a los whatsapps desde tu reloj, para ello tendrás varias opciones, la primera la de hacer garabatos, que consiste en pintar letra por letra, también tenemos la de dictado por voz y por último la opción del teclado integrado en el Apple Watch Series 7, aunque si tienes una versión de reloj anterior podrás instalártelo también.

A su vez, las apps tienen funciones que van más allá de un mensaje de una conversación, sino que puedes leer mensajes de grupos de WhatsApp y tiene la capacidad de leer recibos. Mientras estás escribiendo tu Apple Watch está en el WristBoard y automáticamente se cambia a WristApp para enviar el mensaje.

Otra de las características de estas apps, es que podrás personalizarlas a tu gusto. Puedes elegir el color de burbuja que se usa en el chat o elegir si aparece la foto de perfil o no en los chats. Por último, está equipada con un sistema de reconocimiento que te permite abrir la app con tu cara desde el Compilation.

Tanto WristApp for WhatsApp y WristBoard-Watch Keyboard ya están disponibles para descargar por un precio de 2,75 euros cada una, aunque si las descargas a la vez te podrás hacer con ellas por 3,67 euros.