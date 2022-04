Huawei: "El veto de EEUU nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuestra estrategia"

Cuando Estados Unidos vetó a Huawei de realizar negocios con cualquier compañía norteamericana, el futuro de la empresa china estaba en el aire. Hasta ahora, ninguna tecnológica había sufrido unas consecuencias tan duras y contundentes; se esperaba que fuera el fin de Huawei, por lo menos en occidente, sin embargo, la compañía ha sabido darle la vuelta a la situación.

Sin acceso a las apps de Google, presentes en casi todos los móviles Android, ni a los últimos chips con 5G, la compañía aprovechó lo que tenía para seguir no sólo en el mercado chino, sino también en el europeo, desarrollando su propio ecosistema, con su propio motor de búsqueda que lo diferencia del resto de dispositivos.

elEconomista.es ha querido hablar con William Tian, presidente de CBG Huawei para Europa, y conocer las expectativas y planes de futuro de la compañía.

Los ordenadores portátiles de Huawei se han convertido en serias alternativas a los grandes, especialmente en España, ¿seguirá Huawei apostando por este sector en el futuro?

En Huawei estamos apostando fuerte por nuestra estrategia Smart Office y seguimos evolucionando esta tecnología de hardware y software. Por lo tanto, no sólo estamos trabajando en portátiles muy competitivos e innovadores, sino también en aportar una experiencia más innovadora y rica para la productividad, la creatividad y el entretenimiento de nuestros clientes.

Por ejemplo, en Barcelona lanzamos nuestra Smart Office a la vez que nuestra estrategia de Super Dispositivos. Para finales del primer semestre de este año esperamos lanzar un Smart Office 2.0 también para seguir desarrollando nuestra estrategia de los Super Dispositivos. Al mismo tiempo, vamos a lanzar la nueva gama de portátiles, pantallas grandes y dispositivos de alto rendimiento, en el que se encuentra nuestro próximo producto estrella.

Pero no sólo lanzamos hardware, sino que también tenemos la estrategia del Super Dispositivo, que incluye la integración de hardware y software, de modo que esta tecnología puede permitir a los usuarios conectar todos sus dispositivos, como ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, monitores y otros accesorios, simultáneamente. A su vez, todos estos dispositivos están interconectados.

Por ejemplo, los smartphones de Huawei tienen una buena cámara por lo que hace muy buenas fotos, con nuestra tecnología, la foto que tomas en tu smartphone aparece directamente en tu portátil sin usar una nube. Otro ejemplo sería que la tableta tiene un lápiz, por lo que puedes hacer cosas artísticas como diseños o dibujos y tenerlo directamente en la pantalla de otro dispositivo.

Este año vamos a lanzar muchos portátiles nuevos para traer estos nuevos productos al mercado español. Esperamos que nuestra innovación, nuestra tecnología y nuestro conocimiento puedan traer el mejor producto a nuestros consumidores españoles.

Huawei ha apostado mucho por los móviles plegables, con lanzamientos recientes como el P50 Pocket. ¿Cree que estos dispositivos pueden ser una manera de diferenciar a la marca frente al resto?

Huawei ha estado tomando el liderazgo en el sector los teléfonos inteligentes en los últimos años, fuimos los primeros en introducir las cámaras duales, el modo nocturno y también fuimos los primeros en introducir la carga súper rápida, por lo que podemos decir sin miedo que estamos en la posición de liderazgo en la innovación de los teléfonos inteligentes.

Cuando se habla de los teléfonos plegables, Huawei ha estado invirtiendo mucho para desarrollar la mejor tecnología para un teléfono plegable. Por ejemplo, este tipo de teléfonos tienen una bisagra muy innovadora y fuerte, si doblas este Mate X2 encaja perfectamente, el resto de plegables no encajan tan bien, además que nuestra pantalla ha sido probada para ser mucho más duradera. También podemos tomar como ejemplo el P50 Pocket, cuando lo doblas, también encaja a la perfección, no como otras marcas. Todo esto es posible porque Huawei ha invertido mucho dinero en I+D para desarrollar nuevas tecnologías.

Así que, sí, seguiremos invirtiendo para mantener nuestra posición de liderazgo en el área de los smartphones, incluyendo los plegables. Podéis esperar más novedades con nuevos modelos que saldrán este año.

P50 Pocket de Huawei

AppGallery ha conseguido convertirse en una alternativa a las grandes tiendas de apps, ¿cómo ha conseguido Huawei convencer a los desarrolladores que ya tienen apps en la AppGallery? ¿Y qué obstáculos cree que aún tienen los desarrolladores que no han entrado?

Como sabes ahora mismo Huawei Mobile Services (HMS) es el tercer servicio móvil más grande y la AppGallery es la tercera tienda de aplicaciones del mundo. Esto se debe a que en los últimos años hemos estado invirtiendo mucho en capacidad de I+D y dinero de I+D para desarrollar este ecosistema HMS, que incluye la AppGallery, el Petal Search, Petal Maps o Huawei music... Todos ellos crean un ecosistema que permite a los usuarios de los dispositivos inteligentes de Huawei tener una experiencia totalmente renovada y única.

En lo referido a la App Gallery, hemos trabajado con casi todos los proveedores de contenido y desarrolladores de aplicaciones locales importantes para mantener las aplicaciones más populares en nuestra galería de aplicaciones. En este momento, más del 96% de las aplicaciones locales más vendidas están a bordo, y no solo estamos hablando de España, sino también de Reino Unido, Francia o Alemania. Por lo tanto, si vas a nuestra tienda de aplicaciones encontrarás casi cualquier aplicación que quieras.

Además, tenemos Petal Search, donde puedes encontrar otras aplicaciones desde el navegador, lo que permite a los usuarios de Huawei tener más opciones para poder acceder a otras tiendas de aplicaciones a parte de nuestra propia AppGallery.

Al mismo tiempo, estamos trabajando junto a estos proveedores de contenidos para mejorar la experiencia de las aplicaciones y seguimos invirtiendo para poder incorporar más apps. En el caso de España, la ubicación de este país es muy importante para nosotros para que podamos desarrollar con éxito nuestro ecosistema, se puede ver, por ejemplo, con que los centros de negocio global de Petal Search y Petal Maps están en España.

Entonces, yendo un poco más allá en esta pregunta, ¿Se podría decir que las apps que no tiene Huawei se debe a que habéis contactado con los desarrolladores más importantes primero? Lo que significa que los otros desarrolladores no han rechazado vuestra App Gallery sino que simplemente todavía no os habéis puesto en contacto con ellos.

Sí, primero nos pusimos en contacto con los grandes proveedores de contenidos, pero al mismo tiempo trabajamos con otros desarrolladores de aplicaciones para poder traer sus aplicaciones en algún momento. Pero lo que quiero decir es que el 96% de las aplicaciones más populares están a bordo, pero no creemos que el trabajo esté terminado, cada día trabajamos duro para traer nuevas aplicaciones a la AppGallery.

Buscador Petal Search de Huawei

¿Por qué HarmonyOS no está tan extendido en los productos de Huawei en Europa como en China? ¿Podemos esperar actualizaciones de los móviles lanzados ya para HarmonyOS?

HarmonyOS es la nueva generación en lo referido a los sistemas operativos, no sólo para los smartphones sino también para otros dispositivos inteligentes como tabletas, smartwatches, pantallas inteligentes...

De hecho, ya hemos lanzado la tableta HMS y el smartwatch HMS en el mercado europeo y han sido muy bien recibidos. La cosa es que estos dispositivos no sólo funcionan con los teléfonos Huawei, sino que se pueden utilizar con iPhone y otros dispositivos Android a través de nuestra aplicación Huawei House.

HarmonyOS ya está en el mercado europeo, pero seguimos evolucionando nuestros smartphones, y seguimos evolucionando nuestra EMUI. EMUI ya ha llevado la parte más importante de las características de HarmonyOS a nuestros dispositivos smartphone. Por ejemplo, el Super Dispositivo es una parte muy importante del ecosistema HarmonyOS para modelos como el Huawei Nova 9 SE, que acaba de ser lanzado en España. EMUI ya ha alcanzado características y experiencia de Harmony OS. Nuestro plan para los smartphones este año es seguir actualizando y evolucionando EMUI.

Dentro de poco se cumplirán tres años desde que el gobierno estadounidense metió a Huawei en la 'Entity List', que le impide hacer negocios con empresas del país. ¿En qué aspectos diría que Huawei ha salido mejor, o no ha cambiado, y en qué aspectos diría que aún le queda por mejorar? ¿Qué tipo de desafíos aún tiene por delante Huawei si las relaciones con los EEUU no mejoran?

Creo que durante los últimos tres años nos hemos enfrentado a muchos retos, que a día de hoy los seguimos teniendo, pero a la vez, esta situación también nos ha dado una muy buena oportunidad para desarrollar nuestra estrategia 1+8+N y para implementar nuestra estrategia de 5 escenarios, que incluye la oficina inteligente, la salud y el fitness, el entretenimiento, los viajes fáciles y el hogar inteligente.

Esta prohibición nos ha permitido aprovechar esta oportunidad para desarrollar nuestras estrategias, y no solo nuestros smartphones, porque antes estábamos muy enfocados en la desarrollar y evolucionar nueva tecnología para seguir liderando el área de los smartphones. Pero desde que ocurrió todo esto, estamos trabajando para expandir nuestro negocio de PCs, nuestro negocio de wearables, de audio, de monitores, de tabletas y de televisores inteligentes.

En los últimos años hemos desarrollado otras áreas de forma muy rápida, así que sí, podríamos decir que nos hemos beneficiado mucho de esto, aunque hemos encontrado muchos retos en el camino. Por ejemplo, en el sector de los wearables ya somos el número uno en China y el número dos en el mercado europeo. Esto es sólo un ejemplo para mostrar que durante los últimos tres años hemos estado trabajando duro para hacer productos líderes.

También este año vamos a desarrollar nuestro mercado de PCs, para construir una marca de PCs premium y traer más PCs competitivos e innovadores al mercado europeo y al mercado español. Esta situación nos ha dado la oportunidad de seguir desarrollando nuevas categorías.

Si ponemos la vista en el futuro, ¿tiene Huawei en mente la posibilidad de que las relaciones con EE.UU. no mejoren en el futuro? ¿Cómo afrontáis esta posibilidad?

Creo que ahora mismo vamos a seguir centrándonos en hacer realidad nuestra visión a través de la estrategia 1+8+N, pero también en integrar nuestro software y desarrollar nuestro ecosistema HarmonyOS y HMS. Así que vamos a seguir centrándonos en esta estrategia sin prestar especial atención en nuestra situación con el gobierno estadounidense.

Nosotros vamos a seguir invirtiendo en I+D, para aportar nueva tecnología y productos, estamos invirtiendo en el futuro y queremos seguir haciéndolo. Por ejemplo, si compruebas nuestros resultados del año pasado, que acaban de publicarse, verán que nuestras inversiones en I+D superan los 2.500 millones de dólares, lo que significa más del 20% de nuestros ingresos anuales, como puedes ver, nuestros esfuerzos están enfocados en invertir en el futuro.

Este dinero en I+D nos convierte en la segunda empresa que más invierte en I+D, sólo por detrás de Google. Pero no sólo invertimos en innovación, sino que también buscamos los talentos del futuro.

Y hablando de nuestra estrategia local, vamos a invertir en el ecosistema existente, en nuestros socios, en nuevas estrategias de marketing y en nuevos canales para seguir desarrollando el mercado local y hacer crecer nuestra marca, no sólo en los smartphones, sino en el resto de dispositivos y sistemas.