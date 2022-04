Hablar por WhatsApp con gente que no está en los contactos será más fácil

WhatsApp estaría probando en su versión beta permitir a los usuarios empezar conversaciones con personas desconocidas sin la necesidad de tener que guardar su número de teléfono antes de abrir el chat.

Para ser la app de mensajería número uno del mundo, es muy importante estar actualizándose con el fin de ofrecer a tus usuarios las mejores herramientas y funciones existentes. Por esa misma razón, WhatsApp está constantemente probando cosas nuevas en su versión beta, y aunque no todas llegan a convertirse en una realidad, muchas de ellas sí que lo hacen.

La última en ponerse a prueba, ha sido descubierta de nuevo por WABetaInfo, que dice que la compañía estaría trabajando en permitir que sus usuarios puedan iniciar una conversación con un número desconocido sin la necesidad de haberlo guardado antes.

Hasta ahora, si recibías un número de teléfono a través de un chat en WhatsApp y querías iniciar una conversación con ese número, era obligatorio guardarlo en tu lista de contactos de tu propio smartphone. Haciendo que cuando pulsases sobre un número de teléfono dentro de WhatsApp solamente tuvieras la opción de llamarlo o de copiar y pegarlo en tu agenda de contactos.

Pero esto podría cambiar pronto, ya que en la versión beta para Android 2.22.8.11, ya no hace falta guardar el número antes de iniciar una conversación. Y como podemos observar en la captura cuando nos disponemos a iniciar un chat con un teléfono desconocido nos encontraremos con tres opciones: "Iniciar Chat", "Llamar" y "Añadir a contactos".

Img: WABetaInfo. A la izquierda la versión actual, a la derecha la actualización.

Con esta actualización, es ahora la propia app quien automatiza el proceso de saber si el número desconocido tiene una cuenta de WhatsApp asociada, a la vez que agilizan mucho más el proceso de iniciar una conversación. No obstante, esta nueva función tiene alguna falla, como por ejemplo que solo funciona sí el teléfono te ha sido enviado o has sido tú quien lo ha enviado, es decir que no puedes iniciar una conversación directamente escribiendo a un número de teléfono desconocido.

Al no ser un cambio drástico en la app, se espera que esta función se implemente sin variaciones próximamente para todos los usuarios, aunque todavía no haya fechas oficiales para su llegada.