Los mensajes de Instagram mejoran, ahora puedes compartir música

Instagram ha anunciado la llegada de una nueva actualización centrada en los mensajes directos de la plataforma, la más destacada la de permitir compartir música desde Apple Music, Amazon y próximamente Spotify en los mensajes directos.

El año pasado Instagram anunció que quería impulsar el apartado de mensajes directos (MD) de su plataforma para hacerlo más accesible, sencillo y funcional para sus usuarios con el objetivo de potenciar la faceta de mensajería de esta app.

Este viernes ha anunciado la llegada de tres nuevas actualizaciones que llegan a España. La primera de ellas se llama Envío rápido, esta nueva función ha sido diseñada para que mientras estás navegando por tu feed puedas compartir una publicación sin necesidad de salir de este. Ahora solo tendrás que mantener pulsado el botón de compartir y te saldrán los perfiles de los amigos con lo que más interactúes para que se lo envíes directamente.

Envío rápido

La siguiente es más específica para los MD. Instagram ha integrado Apple Music, Amazon Music y según ha anunciado la compañía pronto estará Spotify también, para que puedas compartir en los MD una preview de 30 segundos de cualquier canción que se encuentre en alguna de las tres plataformas de música en streaming. Tus amigos podrán escucharla directamente desde la conversación.

Compartir música

La última de estas novedades que ha incluido la compañía propiedad de Meta, es la del Tema de chat Lo-Fi, Instagram dice que es ideal para cuando te sientes relajado y quieras un fondo en tu chat más personalizado para tus conversaciones con tus amigos.

Estas tres son las novedades que podrás encontrar desde hoy si tienes la última versión disponible de Instagram. Se espera que lleguen más novedades, aunque no sabemos cuándo, ya que en Estados Unidos ha extendido otras actualizaciones más, como una herramienta al "En línea" de WhatsApp o los mensajes silenciosos que sirven para enviar un MD y que no salte una notificación, con el fin de no molestar.