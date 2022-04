Si tienes este iPhone ya no puedes usar Twitter

La última actualización de Twitter ha eliminado el soporte de la app para la versión de iOS 12 y requiere iOS 14 para poder ejecutarse, haciendo que todas las personas con un iPhone 6 ya no puedan acceder a la gran mayoría de las funciones de la plataforma.

La obsolescencia es uno de los talones de aquiles de la tecnología, aunque en muchas de las ocasiones son las propias compañías que impulsan que un dispositivo se quede anticuado. Lo podemos observar con los iPhone, pero también con casi cualquier producto, que a medida que pasan los años y aparecen nuevos modelos, Apple les va restando y restando funcionalidades.

El iPhone 6 se lanzó en 2014, y a pesar de que ya vayamos por la versión iPhone 13, todavía sigue habiendo personas con uno, pocos, pero los sigue habiendo. El problema es que estos smartphones han sido limitados y no puede actualizarse más allá de la versión de iOS 12, actualmente la última versión es la iOS 15.4.1, lo que hace que muchas funciones y apps dejen de funcionar en el iPhone 6.

La última ha sido Twitter, que con su última actualización ya no ofrece soporte para iOS 12, haciendo que todos los usuarios de iPhone 6, iPad Air y la sexta generación del iPod Touch, pierdan esta app. Para muchos habrá sido una sorpresa, pero Twitter ya lo venían avisando cuando a principios de 2021 abandonó el sistema que soportaba esta versión de iOS.

Pero no ha sido hasta hoy cuando se han podido comprobar los verdaderos efectos. Y es que a pesar de que se ha caído, según ha podido recopilar techradar, los usuarios de iPhone 6 en Twitter podían seguir viendo su Timeline, pero ninguna función más. No obstante, no está todo perdido ya que la página web sigue funcionando con total normalidad y a pesar de no ser lo mismo que una app, puede servir para salir del paso.

Dicho esto, esta decisión por parte de Twitter tiene sentido, ya que, según la propia Apple, solamente el 2% de los usuarios de iPhone siguen usando una versión iOS más antigua que la 14 en sus dispositivos, haciendo el mantenimiento del soporte de app una tarea muy poco rentable.