Google Meet quiere hacerte olvidar Zoom con integración con Docs, cifrado seguro y más

Google ha anunciado grandes actualizaciones para su servicio de videoconferencias, Gogole Meet, incluyendo nuevas funciones y una seguridad mejorada.

Respecto a esto último, puede que te sorprenda saber que en estos momentos, Google Meet no está cifrado de extremo a extremo y, por lo tanto, en teoría nuestras videoconferencias pueden ser interceptadas. En cambio, Zoom ya ofrece cifrado de extremo a extremo si así lo deseamos, una técnica más segura en la que sólo los participantes de la conferencia tienen las claves de cifrado necesarias para desencriptar el contenido.

Google ha anunciado ahora que Google Meet implementará cifrado seguro por partes. Para empezar, a partir del próximo mes de mayo introducirá cifrado entre el cliente y el proveedor (Google), y el usuario tendrá control completo sobre las claves de cifrado usadas. Además, a finales de año Google planea introducir cifrado de extremo a extremo para todas las reuniones.

Esa es una novedad muy esperada, pero la verdad es que no la notaremos. No podemos decir lo mismo de otras, como la integración de Google Meet en aplicaciones como Docs, Slides y Sheets. Las apps ofimáticas de Google nos permitirán iniciar videoconferencias directamente desde un documento, lo que nos permitirá hablar al mismo tiempo con todas las personas implicadas en este. La videoconferencia aparecerá como una barra lateral que no quitará protagonismo al documento.

De la misma manera, Google Meet nos permitirá activar un modo "Picture-in-picture", es decir, que con sólo pulsar un botón podremos hacer que la videoconferencia se mueva a una pequeña ventana flotante que nos permitirá hacer otras cosas sin perder de vista lo que los participantes están haciendo.

Pese a que muchas empresas, incluida la propia Google, están volviendo a la oficina, el equipo de Meet cree que este tipo de apps seguirá siendo importante para mantener la "conexión humana". Por eso, otra novedad consiste en que cada participante de una conversación tendrá su propio recuadro, incluso si está en la misma sala que otro. El objetivo es que todos los participantes puedan verse mutuamente sin importar si están en el mismo sitio.

Además, las videoconferencias de Google Meet se podrán retransmitir a través de YouTube, lo que nos permitirá conseguir una mayor audiencia si es una reunión pública o una presentación.

Sin embargo, y como es cada vez más habitual en Google, para algunas de estas novedades aún tendremos que esperar, ya que saldrán "a lo largo del año".