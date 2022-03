Ya no volverás a perder un vídeo en TikTok con esta nueva función

TikTok estaría probando una nueva función que permite a sus usuarios volver a ver todos los vídeos que han visualizado en los últimos siete días en una nueva función para encontrarlos con facilidad.

Cuando hablamos de redes sociales, y en concreto de TikTok, una de las cosas más molestas es encontrar un buen vídeo para enseñárselo a tus amigos o familiares y que sin querer actualices el feed o te desplaces hacia abajo y pierdas ese vídeo para siempre.

Ya que, hasta el momento, para poder encontrar un vídeo aleatorio, es decir uno que no sea de un tiktoker concreto que sepamos cual es, era enviándoselo a otra persona a través del chat o guardándolo en favoritos, y en el caso de que se te escapara, tendrías que esperar y mantener la esperanza de que los algoritmos lo vuelvan a poner en tu camino.

Aunque es bastante probable que pronto esto no ocurra más, y ya no volverás a perder un vídeo en TikTok. Esto se debe a que según Hammod Oh, la compañía China estaría probando una nueva herramienta que recopile todos los vídeos que has visto en los últimos siete días para que puedas volver a ellos y verlos de nuevo dentro de ese periodo de tiempo.

#TikTok is testing adding a watch history feature in the app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) March 26, 2022

Esta es la solución, que por el momento solo está en versión de prueba y se ha extendido a unos pocos usuarios, que ha encontrado TikTok para ayudar a encontrar ese baile, ese vídeo tan gracioso o esa manualidad que quieres hacer de una manera sencilla y rápida, aunque si no te convence esta idea podrás borrar tu historial.

Por lo que hemos podido ver en las capturas, esta nueva función tendría el nombre de "Ver Historias" y la encontraríamos en el menú de configuración de la app, en la sección de "Contenido y Actividad". Como ya hemos dicho antes, no se sabe cuándo podremos disfrutar todos de esta herramienta, si es que llegamos a probarla, ya que por el momento se trata de una prueba.

Si la compañía china decide dar el paso e implantar esta nueva función globalmente, será celebrado por muchos, ya que otorgar más control al usuario es siempre bienvenido en cualquier app y red social. Y sobre todo para aquellos que tengan la mano inquieta y que sin querer toquen la pantalla y pierdan esa joya de vídeo que habían encontrado.