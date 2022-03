PlayStation por fin tiene su propio Game Pass, cientos de juegos por una suscripción

PlayStation acaba de anunciar su nuevo modelo de suscripción que se comenzará a implantar a partir de junio y que consiste en la unión de sus dos servicios, PlayStation Plus y PlayStation Now, con el que pretenden dar más posibilidades de elección dependiendo de las necesidades de cada jugador.

Podemos hablar de un antes y un después en el mundo del gaming, si nos referimos al lanzamiento del servicio de suscripción de videojuegos de Xbox, Game Pass en 2017. Hasta el momento, su máximo competidor, PlayStation, no había reaccionado ante este gigantesco paso y no ha sido hasta cinco años después que la compañía ha decidido sacar su propio modelo de suscripción.

Ha sido a través de un comunicado desde su blog oficial, en el que PlayStation ha anunciado que va a fusionar sus dos servicios, Plus y Now, para crear uno solo servicio de suscripción bajo el nombre de PlaySation Plus, pero esta vez tendrá hasta tres niveles que dependiendo del precio ofrecerán más o menos funciones al usuario.

El más simple de todos es el PlayStation Plus Essential, este es básicamente lo mismo que el servicio Plus ya existente, es decir que ofrece 2 juegos descargados al mes, descuentos, almacenamiento en la nube y acceso al multijugador online. Sus precios van desde 8,99 euros al mes, 24,99 euros al trimestre o 59,99 euros al año.

El segundo nivel es el PlayStation Plus Extra, este incluye todas las ventajas del plan Essential pero se le suma un catálogo de hasta 400 títulos para PS4 y PS5 que incluye tanto títulos propios como de desarrolladores externos, todos ellos descargables. La suscripción a este nivel parte de 13,99 euros al mes, 39,99 euros al trimestre y 99,99 euros al año.

El último y más completo de los niveles, se llama PlayStation Plus Premium. Como es lógico cuenta con todas las características de los otros dos niveles a las que se le suman 340 títulos más entre los que se incluyen títulos de PS3 que se podrán jugar mediante el streaming en la nube y un catálogo de clásicos populares de PS original, PS2 y PSP.

Es importante recalcar que estos títulos se podrán jugar en PS4, PS5 y PC en aquellos lugares donde PS Now esté disponible actualmente además que, debido a la falta de retrocompatibilidad, estos títulos no se ejecutan en la consola, sino en la nube por lo que es necesario una buena conexión a Internet.

Por último, la versión Premium ofrecerá a los jugadores la posibilidad de probar un videojuego antes de comprárselo. Los precios son de 16,99 euros al mes, 49,99 euros al trimestre y 119.99 euros al año.

El lanzamiento de este nuevo servicio de suscripción se espera para junio de este año, comenzará a implantarse en los mercados asiáticos para después llegar a Estados Unidos, Europa y el resto de países en el que existe PS Plus.

Los usuarios que actualmente tengan una suscripción en PS NOW, migrarán sin coste adicional a la versión Premium hasta que tengan que renovar su suscripción, al igual que aquellos que tuvieran Now y Plus. Mientras que los usuarios únicamente de Plus se quedarán con el nivel Essential.