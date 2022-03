Hangouts para iPhone y Android desaparece, adiós a otra app de mensajes de Google

Ya ha comenzado la transición de Hangouts hacia Chat para los clientes de Workspace, y Google ha desactivado las apps para smartphones en las tiendas de iOS y Android, solamente aquellos que las tengan instaladas podrán seguir utilizándolas.

Desde hace una semana, Google ha iniciado la última fase de migración de Hangouts a Chat para establecer a este último como el "chat preferido" para todos los usuarios de Workspace.

La compañía anunció que a partir del 22 de marzo cualquiera que quisiera acceder a Hangouts desde Gmail o desde las aplicaciones de iOS y Android serían redirigidos a Chat. Y es que desde ayer los usuarios que busquen la app de Hangouts en la App Store o la Play Store no la encontrarán.

Aunque si eres fiel usuarios de esta app no hace falta que desesperes, porque de momento se puede seguir utilizando. Si ya la tienes instalada, no habrás notado ningún cambio ya que todas sus funciones siguen ejecutando con normalidad, exceptuando la ventana "Mover a Google Chat en Gmail" que es importante cerrar para no tener notificaciones duplicadas.

Y en el caso de que no tengas ya la app, podrás seguir conectándote a través de la versión web hangouts.google.com. Eliminar las versiones móviles de esta app es un claro paso hacia delante en esta migración de Hangouts a Chat, aunque todavía quedan usuarios reacios a esta transición, y con razón.

Ya que, por ejemplo, la versión de Hangouts para iPad ofrecía una interfaz con doble panel donde en el lado izquierdo estaban las conversaciones y a la derecha se situaba el hilo abierto, mientras que la versión de Chat es la app para teléfonos solo que ampliada para la pantalla más grande.

La migración hacia una nueva app nunca es fácil y sobre todo si no ha sido el usuario quien ha tomado la decisión de cambiar, por eso esta transición se está produciendo a un ritmo lento y sin fechas definitivas, por lo que por el momento no sabemos cuál será la línea temporal del traspaso ni tampoco que ocurrirá después.