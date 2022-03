Dibuja tu propio personaje de manga gracias al asistente con IA de Google

Aunque dibujar no sea tu fuerte, con el asistente impulsado con inteligencia artificial (IA) de Google podrás hacer un esbozo y la app te lo completará hasta conseguir un dibujo de un personaje de manga digno de cualquier anime.

Cuando pensamos en IA tendemos a pensar en robots humanoides, vehículos que se manejan solos o casas inteligentes, no obstante, la IA se encuentra en cada vez más aspectos de nuestra vida y la podemos encontrar hasta en nuestros propios smartphones.

En el caso de Google podemos ver a la IA en múltiples formas, como motor de búsqueda, traducciones instantáneas o en las recomendaciones personalizadas de cada uno. Ahora, la compañía ha presentado una app con IA para crear personajes de manga.

Giga Manga es una plataforma experimental que utiliza el aprendizaje automático basado en más de 140.000 imágenes con las que ha sido entrenada, la IA cogerá tus garabatos y los mejorará para que se parezcan a un personaje de anime.

El funcionamiento de esta app es bastante sencillo, lo primero que tendrás que hacer es dibujar un garabato, puedes hacerlo con el lápiz normal o el lápiz mágico, este a diferencia del normal no sigue las líneas que dibujos, sino que tú dibujas y el lápiz hace unos esbozos para ayudar a inspirarte.

Una vez hecho el dibujo, se aplica un modelo de coloración personalizado, llamado Adelaine, que detecta los garabatos y los colorea de manera acorde con los colores seleccionados para ofrecer un dibujo final.

Por el momento cualquiera pueda acceder a Giga Manga y probar distintos dibujos para crear su propio personaje de anime. Y si tienes curiosidad por ver qué dibujo manga puedes crear tú, te recomendados que vayas ya a probarlo ya que no sabemos cuánto tiempo estará disponible.

Es importante señalar que si quieres conseguir un resultado de calidad, necesitarás tener algunas dotes artísticas, porque se trata de inteligencia artificial y no magia, y aunque la maquina trate de sacar la mejor versión posible de tu garabato, no se puede sacar de donde no hay.