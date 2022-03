Muere el inventor de los GIF, Steven Wilhite a los 74 años por COVID

Aunque pocos conociesen su nombre, Steven Wilhite había influenciado nuestras vidas de alguna manera u otra, el inventor de los GIF revolucionó por completo el mundo de Internet gracias a estas imágenes y ahora tras conocer su muerte, las redes lloran su muerte.

Un GIF es un formato de intercambio de imágenes que consiste en el movimiento de uno a varios fotogramas que se repiten. Ya desde su nacimiento revolucionaron las redes, pero a pesar de que fueron inventados en 1987, a día de hoy siguen siendo muy relevantes.

Pocas personas quedan que no sepan que es un GIF, pero quedan todavía menos personas que no saben lo que es un "meme". Estos nacen a partir de los GIF, haciendo que la mayoría de los chistes y gracietas que vemos en Internet hoy en día sean posibles gracias al invento de Wilhite.

Ha sido en unas declaraciones hechas por su mujer para The Verge, la que nos ha permitido saber que el inventor de los GIF murió la semana pasada a los 74 por una infección causada por el COVID. Aunque hoy lo conozcamos por los memes, Wilhite no creó los GIF para eso, sino que tenía como objetivo crear un formato de archivo a color que redujese el tamaño de las imágenes para enviarlas por lo canales de comunicación que existían en esa época, como el correo electrónico.

Según su mujer, Wilhite diseñó solo y en su casa este tipo de archivo y no fue hasta tener una versión mejorada que lo presentó al mundo. En 2013, el mundo de Internet reconoció su labor con Lifetime Achievement de los Webby Awards y como agradecimiento puso fin al eterno debate de las redes sobre cómo se pronunciaba este archivo si "gif" o "jif".

Es cierto que cada uno podrá pronunciarlo como le dé la gana, faltaría más, pero para los más puristas, Wilhite explicó que a pesar de que se escribiera con G el sonido en inglés era "jif" que si lo traducimos al castellano sonaría algo como "yif".

Ahora que Wilhite se ha ido, Internet y sobre todo Twitter, llora su muerte. Cada uno ha querido hacer su propio homenaje, ya sea con su GIF favorito o con una recopilación de ellos, sin duda que Internet sin memes hoy no sería lo mismo por lo que es importante resaltar la labor de Steven Wilhite.

The GIPHY team is sad to hear of the passing of Stephen Wilhite, the creator of the GIF file format.



GIPHY was built on a sincere love for the GIF — and we are indebted to the creativity and vision of Mr. Wilhite ???? pic.twitter.com/CTPS895wCQ — GIPHY (@GIPHY) March 23, 2022

The creator of the GIF, Steve Wilhite passed away - 1948-2022 pic.twitter.com/HRkpnzEw4e — ???????? ???????????? (@Astroyka) March 24, 2022

Steve Wilhite, inventor of the beloved GIF format, just passed away from Covid. Condolences to his family. Few have brought so many smiles to the world through their inventions and we thank him! pic.twitter.com/yS3hemWige — Scott Ganyo (@theganyo) March 24, 2022