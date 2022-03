WhatsApp te permitirá tener varios dispositivos vinculados a la vez

Aunque todavía no se ha anunciado de forma oficial, WhatsApp ya está habilitando la función de multidispositivo que te permite conectarte desde tú teléfono a la app a la vez que lo haces desde otros PC y tablets.

WhatsApp se ha situado como la app de mensajería por excelencia, con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, ya no solo es el medio de comunicación entre amigos y familia, sino que también es utilizado en el ámbito laboral con la llegada de WhatsApp Empresas.

Este auge ha provocado que cada vez más personas se conecten desde distintos dispositivos y es que cada vez más usuarios se conectan diariamente desde la versión de WhatsApp Web. Por eso, esta actualización que hasta ahora solamente habían habilitado en la versión beta se comenzará a extender a todos los usuarios en las próximas semanas.

Ahora, tanto los usuarios de Android como de iOS podrán abrir sus cuentas de WhatsApp en distintos dispositivos a la vez para enviar y recibir mensajes en cualquiera de ellos. La función todavía no se ha hecho oficial, no obstante, ya son varios usuarios que aseguran que la han probado ya en la versión completa de la app, no la beta.

Es importante destacar que la función multidispositivo no permite que te conectes a tu cuenta desde dos smartphones diferentes, pero sí que permite conectarte a varios PCs y tablets a la vez. Además, antes los usuarios tenían que tener su teléfono conectado a Internet para que la versión web funcionase, pero este ya no es el caso, y ahora puedes abrir directamente la versión de navegador.

WhatsApp te permitirá conectar hasta 4 dispositivos a la vez, como hemos dicho antes no pueden ser otros teléfonos móviles. Es importante recalcar también que, si tu smartphone principal lleva inactivo 14 días seguidos, todos los dispositivos se desconectarán automáticamente.

Activar esta función es muy sencillo, primero tendremos que abrir WhatsApp en nuestro móvil, ir a al apartado de "Más opciones" con el icono de los tres puntos y seleccionar "Dispositivos Vinculados". Aquí tendremos que usar el pin o el método de autentificación de nuestro smartphone para después abrir WhatsApp en el navegador del dispositivo que queremos conectar y escanear el código QR que aparece en nuestro teléfono.

Con esto ya estaríamos listos para utilizar WhatsApp en cualquiera de nuestros dispositivos, y solo tendremos que repetir el proceso para añadir nuestras conversaciones a otro PC o tablet.