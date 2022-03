Zoom ahora te permite ser un perro o un gato en tus reuniones

La plataforma de videochat Zoom ha extendido una nueva función que consiste en la posibilidad de activar un avatar con apariencia de un animal que refleja tus movimientos y expresiones mientras estas en una videollamada.

Desde la pandemia, Zoom se ha convertido en una de las apps más populares del mundo, ya fuera para hablar con tu familia o amigos, para organizarse en el trabajo o para dar clase, encontramos en esta app una plataforma para mantenernos conectados mientras teníamos que quedarnos en casa.

Actualmente, cada vez estamos más cerca de volver a lo que conocíamos como "normalidad", lo que hace que este tipo de herramientas que tanto utilizábamos durante el confinamiento pierdan peso en nuestras vidas, aunque se sigan utilizando.

Por este motivo, Zoom está trabajando para ofrecer cada vez más funciones y herramientas y seguir atrayendo a sus usuarios. Ahora, ha presentado los avatares de animales, con los que podrás sustituir tu cara por un animal virtual que refleja tus movimientos de cabeza y expresiones faciales.

Esta función ha sido diseñada para hacer más amenas las llamadas en zoom y aunque Zoom reconozca la forma de tu cara y tus rasgos, no utiliza reconocimiento facial y no almacena ningún tipo de dato relativo a tu cara. En esta actualización solamente encontraremos avatares de animales no obstante, la compañía no descarta introducir nuevos avatares en el futuro.

Para activar estos avatares, necesitaremos tener un dispositivo de escritorio Windows o macOS o bien un dispositivo móvil de iOS y tener la versión de Zoom 5.10.0 o superior. Si cumplimos con estos requisitos, lo primero que tenemos que hacer es activar la cámara, después iremos a la barra de herramientas, abrir las opciones de vídeo y pulsar en la flecha que apunta hacia arriba al lado del icono de vídeo.

Una vez ahí, hay que seleccionar la opción Elegir fondo virtual o elegir filtro de vídeo y posteriormente ir hasta la pestaña de avatares y elegir el avatar que más nos gusta. Podremos cambiar de avatar las veces que queramos y también podremos desactivarlo sí queremos volver al formato normal.

Esta nueva adición expande las herramientas que tiene Zoom para crear reuniones más entretenidas, los avatares se unen a los fondos virtuales, las escenas inmersivas, los filtros y otras aplicaciones de Zoom que nos permitían tener videochats más originales y divertidos.