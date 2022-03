Este teclado mezcla el presente y el pasado como ningún otro: probamos el Logitech POP Keys

La nueva gama de productos de Logitech está pensada para un usuario más atrevido, que prefiere un estilo propio en sus accesorios de ordenador pero que, al mismo tiempo, no quiere perder funcionalidad.

Si digo la palabra "Logitech", no te culpo si lo primero que te viene a la cabeza son productos de oficina, teclados y ratones fiables y completos, pero poco atractivos; digamos que no son productos para 'presumir'. A la marca le ha costado mucho deshacerse de esa imagen, pero poco a poco lo está consiguiendo, con Logitech G para jugadores, y ahora con la nueva gama POP.

Estamos ante productos claramente dirigidos a un público no necesariamente más joven, pero sí uno al que no le importa experimentar y probar cosas nuevas. He tenido la oportunidad de probar los dos primeros productos de la gama, el POP Keys y el POP Mouse.

Un teclado diferente

La principal diferencia del POP Keys respecto a otros teclados de Logitech y de otras marcas es más que evidente: está en el diseño desfadado, que mezcla filosofías modernas y 'retro' para terminar en un estilo muy original. Es algo evidente hasta en el empaquetado, ya que el teclado no viene recubierto de plástico, sino de un material biodegradable.

Lejos de ser un simple teclado gris, el POP Keys está disponible en tres estilos diferentes, cada uno con una combinación de colores diferente. Daydream es el más 'fresco', según la compañía, con una mezcla de colores menta, lila y amarillo. Heartbreaker, en cambio, encajará muy bien con nuestra habitación rosa por sus tonos corales y frambuesa. Y por último, el modelo que escogí para que Logitech me enviase, se llama Blast y es una mezcla de amarillo, negro y gris muy llamativa.

El efecto de estos colores es inmediato, y hace de este un teclado muy atractivo; si bien, personalmente me parece un poco 'de juguete'. Creo que la culpa la tiene el plástico usado y la manera en la que refleja la luz; da la sensación de que es uno de esos teclados 'de mentira' que vienen con ordenadores de juguete. Pero mentiría si dijera que no me gusta: es un soplo de aire fresco en un sector que se estaba empantanando.

Estilo retro con tecnología moderna

Tal vez el motivo por el que el diseño me gusta es porque me recuerda a las clásicas máquinas de escribir. Las teclas son redondas, y el espacio entre ellas es generoso, muy reminiscente de aquellas máquinas en las que 'hacías músculo' cada vez que pulsabas una tecla; afortunadamente, no tendrás que hacer tanta fuerza para teclear con el POP Keys, aunque agradezco que Logitech no haya ido por el camino fácil, que hubiera sido crear un teclado de membrana con un aspecto 'gracioso'.

Y es que este es un teclado mecánico, así que las sensaciones son muy apropiadas para e aspecto que tiene. Cada tecla tiene la resistencia apropiada para escribir durante largas horas: la suficiente como para notar cada impacto y escribir rápidamente, pero no tanta como para que nos duelan los dedos después de una jornada de trabajo. La actuación de las teclas también es buena, con una resistencia en la parte superior y un recorrido largo: si queremos, podemos pulsar la tecla hasta el fondo, pero realmente no es algo necesario. De hecho, no lo recomendaría, ya que corres el riesgo de tocar las teclas contiguas cuando subes el dedo; es el problema de las teclas redondas, y puede que te cueste un poco adaptarte, además de a la forma 'bulbosa' de las teclas especiales como Intro o el tabulador. Es un teclado pequeño, que en mi caso puedo cubrir con ambas manos sin necesidad de moverlas (aunque mis manos son grandes). Durante mis pruebas, no he tenido muchos problemas en adaptarme y escribir artículos sin molestias.

Que sea un teclado compacto implica que no tenemos todas las teclas disponibles, y para ejecutar algunas acciones tendremos que realizar combinaciones, pero todo lo básico que podrías necesitar está aquí, exceptuando el teclado numérico y las teclas de movimiento como "Inicio" y "Fin"; estas últimas son las que más he echado en falta en un entorno de trabajo. Tal vez hubiera quitado la tecla que activa el asistente de voz, aunque esa puede ser útil en smartphones y tablets.

Muchas opciones

Curiosamente, que sea tan pequeño no implica que este teclado no tenga 'extras'. El más llamativo es una hilera de teclas especiales a la derecha, que nos permiten escribir emojis directamente en cualquier aplicación que estemos usando, sin necesidad de buscarlos. En efecto, podemos poner caras sonrientes, llorosas, con corazones y más, sin necesidad de abrir un menú; esto es más útil en el ordenador, ya que los teclados para smartphones y tablets suelen tener selectores de emojis muy completos, pero es algo que rara vez encontramos en sistemas de escritorio.

Lo mejor es que estas teclas son completamente personalizables; no sólo podemos intercambiarlas con otras que vienen en la caja, incluyendo llamas, corazones y 'me gusta', sino que podemos configurar las acciones que realizan. Usando Logitech Options, el programa oficial del fabricante, es posible asignar diferentes acciones a las teclas de emoji, ya sea para que inserten otro emoji diferente, o para que ejecuten macros sencillas y sí, también para recuperar teclas 'perdidas' como las de Inicio y Fin, o avanzar y retroceder de página. Así que si no tienes planes para usar emojis, estas teclas siguen siendo útiles, aunque me hubiera gustado que en la caja se incluyesen teclas de funciones 'normales'.

La cantidad de posibilidades que ofrece este teclado es sorprendente para su tamaño. Una de las cosas que más me ha gustado es la posibilidad de conectar con hasta tres dispositivos de manera simultánea, ideal para usar el mismo teclado para el ordenador, el móvil y la tablet, por ejemplo. Para empezar, el teclado viene con un adaptador Logi Bolt de tipo USB-A en la caja, para conectarlo de manera rápida y directa a un ordenador; Logi Bolt es la nueva tecnología de Logitech, estrenada primero con productos de oficina, pero no ha tardado mucho en implementarla en otros dispositivos por su reducida latencia.

Como resultado, no he notado un gran 'retardo' al escribir. También podemos usar una conexión Bluetooth para conectarnos a dos dispositivos más, e intercambiar entre todos usando una tecla dedicada para cada uno. Es un proceso muy sencillo que hace de este un teclado muy recomendable para llevarlo con nosotros a todas partes y usarlo en todos nuestros dispositivos. Este teclado también es compatible tanto con sistemas Windows como Mac, con teclas que pueden servir para las diferentes funciones de cada sistema.

Lo único que echo en falta en cuestión de conectividad es la opción de usar un cable; otros teclados inalámbricos de Logitech la ofrecen, pero este no tiene puerto USB. En consecuencia, tampoco tiene baterías internas que podamos recargar, y dependemos de pilas; Logitech afirma que las dos AAA incluidas nos durarán tres años. Lo confuso es que este teclado pesa bastante pese a no tener baterías internas, aunque eso puede ser bueno para ganar estabilidad. Seguro que la falta de baterías es el motivo por el que este POP Keys no tiene retroiluminación, ni iluminación de ningún tipo, algo que normalmente esperamos en este rango de precios.

Siguiendo con la lista de cosas que no me han gustado, me temo que este teclado no durará mucho tan bonito, si sigo 'maltratándolo' de esta manera. Las teclas tienen pegatinas para cada letra, e inevitablemente se desgastarán con el tiempo; tampoco creo que la tecla Esc, que tiene un acabado reflejante para destacar más, dure muchos años con ese brillo si la usamos mucho. Es algo irónico que Logitech se haya molestado tanto en crear un empaquetado ecológico, y que el producto en su interior no esté diseñado para durar.

Un ratón a juego

El segundo producto de la gama POP es el POP Mouse, y en este caso hay menos cosas que contar, aunque todas son buenas. Logitech ya ofrece muchos ratones pequeños para portátiles, y el POP Mouse tiene todas sus ventajas, con un diseño más ergonómico de lo que parece y unas sensaciones muy buenas.

Al igual que el teclado, se puede conectar con hasta tres dispositivos al mismo tiempo, y también es compatible con Logi Bolt, por lo que puede usar el mismo adaptador que viene con el teclado, además de usar Bluetooth para nuestros dispositivos móviles.

También es sorprendentemente versátil; aunque no tiene muchos botones, los que tiene son configurables usando Logitech Options. Al igual que con el POP Keys, tenemos un botón dedicado para emojis, aunque en este caso por defecto abre el selector de emojis de nuestro sistema operativo. Pero también podemos configurarlo para que haga otras cosas, así como configurar la rueda para que, al pulsarla, se ejecuten otras opciones. Incluso podemos configurar el ratón para que se comporte de manera diferente con cada aplicación. En Microsoft Teams, por ejemplo, podemos hacer que al pulsar la rueda se apague o se encienda el micrófono, o podemos hacer que en otra app haga una captura de pantalla.

En cuanto a las sensaciones, el POP Keys no es un ratón 'gaming', así que no podemos esperar mucho en cuanto a velocidad, pero en mis pruebas se ha comportado bien en una variedad de superficies. Lo bueno es que es completamente silencioso, y los 'clicks' no se escuchan en absoluto; pero eso es algo raro, teniendo en cuenta que el teclado sí es ruidoso.

Un conjunto que llama la atención

La nueva gama de productos Logitech POP ha conseguido llamarnos la atención. Al principio, parece que lo único que diferencia a estos dispositivos del resto es su estilo visual; y es cierto que esa es una de las principales razones por las que comprarlos, ya que tienen un diseño muy original y 'retro' que será del agrado de mucha gente.

Pero no podemos olvidarnos de las ventajas en cuestión de tecnología que ofrecen, desde las teclas especiales para emojis (o para lo que quieras), al uso de Logi Bolt para conectar con el ordenador de manera más fiable, a la conectividad con hasta tres dispositivos diferentes. Hay mucho más detrás de esta gama que un simple lavado de cara, y eso se agradece.

El Logitech POP Keys está ya disponible por 105 euros en la página de Logitech, y el Logitech POP Mouse está disponible por 41,50, ambos en tres combinaciones de colores a juego.