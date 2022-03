"Huawei tiene mucho en España, y desde aquí podemos experimentar y explorar"

Esta mañana, Huawei ha presentado en Madrid su nuevo smartphone Nova 9 SE en la Huawei Flagship Store. Lo que más llama la atención de este teléfono es su cámara principal de 108 MP con sistema de Inteligencia Artificial. Esta es la cámara más grande de Huawei hasta el momento e incluye novedades en todos los modos que ofrece.

Además de presentar su nuevo dispositivo, la compañía ha querido mostrar el potencial de su propio buscador Petal Search, el ecosistema de Huawei ofrece al usuario el acceso a más de un millón de apps, y que, además, se ha convertido en una herramienta para satisfacer cualquier necesidad que sus usuarios tengan.

Con motivo de esta oportunidad, elEconomista.es ha tenido la oportunidad de entrevistar a Fernando García Calvo, director de Huawei Search en Europa, y a Miguel Ángel Gómez, Senior Product Manager CBG de Europa, y de preguntarles por un lado sobre este nuevo dispositivo, pero también que nos contasen un poco más sobre Petal Search y todo lo que lo rodea.

Miguel Ángel Gómez, Senior Product Manager CBG

La característica que más destaca del Huawei Nova 9 SE, sin duda alguna, es la cámara de 108 MP. De hecho, en todos los últimos modelos de Huawei las cámaras han recibido mucho protagonismo. ¿Creéis que Huawei puede diferenciarse del resto de fabricantes apostando más por la fotografía en todos sus smartphones?

La fotografía en Huawei siempre ha sido algo prioritario, la compañía siempre ha invertido muchos recursos para que no solo la fotografía, sino la experiencia fotográfica sea excelente. Nuestros P Series han sido siempre icónicos y distintivos en el apartado de fotografía, pero lo que la gente no sabe es que toda esta tecnología la hemos trasladado al resto de gamas.

El Nova 9 SE no solo destaca por sus 108 MP, sino por la capacidad fotográfica que tiene por ejemplo en el postprocesado, todo ese juego de capas y de algoritmos hace que a la hora de tomar una fotografía hace que recopile mucha información y a la hora de compactarla ofrezca una calidad excelente, independientemente que tenga 108 MP o 50 MP. Evidentemente que tenga 108 MP llama muchísimo la atención y es un gran atractivo para la gente.

Después de un periodo algo tranquilo, ¿ha vuelto Huawei al ritmo de lanzamientos de antes de la pandemia? ¿Podemos esperar un 2022 más ocupado para la compañía?

Confirmamos que este año habrá más novedades. La compañía decidió hace unos años diversificar su portfolio y por supuesto que seguiremos lanzando smartphones, tablets, wearebles y portátiles. Pero en el caso de los smartphones, lo que queríamos hacer con el lanzamiento del Nova 9 es que "Estamos de vuelta" y es que hace dos meses ya presentamos los Huawei P 50 y P 50 Pocket. 2022 está aquí y Huawei está de vuelta, por lo que habrá más novedades en distintos segmentos.

Los tres colores disponibles para el Huawei Nova 9 SE

¿Podéis contarnos algo de los avances de Huawei en 5G para smartphones?

Actualmente como sabéis, debido a razones ajenas a nosotros, no podemos trabajar con 5G, pero eso no quita que no podamos trabajar con partners para llevar hacia delante la mejor experiencia de usuario para nuestros consumidores.

En el caso del 5G es algo que nos gustaría tener, pero de momento no es viable, aunque siempre estamos intentando llevar esta característica a nuestros usuarios de la mejor manera posible y lo antes posible. (Aunque todavía no se sepa cuándo será eso)

Fernando García Calvo, director de Huawei Search en Europa

La app de Petal Search ha cambiado enormemente desde que fuera lanzada hace ya un par de años. Ha ganado muchas funcionalidades que la expanden más allá de su función original. ¿Dónde está el límite? ¿Tenéis previsto que Petal aglutine todos los aspectos de software de Huawei?

Hay un matiz para tu afirmación, Petal Search no se lanzó para buscar aplicaciones. En la estrategia de Huawei para crear un ecosistema, tener un buscador es una herramienta vital porque abre las posibilidades a encontrar cualquier cosa que necesites en Internet, ese fue el motivo principal, aunque es cierto que la publicidad se centró en la búsqueda de apps pero desde el principio era un buscador completo.

En lo referido a hasta dónde puede llegar, he utilizado el ejemplo de la navaja suiza porque un buscador no tiene límites, un buscador es algo que te ayuda a encontrar lo que necesitas, y lo, es cualquier cosa. Hoy es un vuelo a París, mañana una entrada al teatro y pasado investigar sobre quién era este escritor, por ejemplo.

El buscador comenzó siendo un indexador de todo lo que hay en Internet, pero lo siguiente que estamos haciendo es dar servicios dentro. Google ya ha dado algunos pasos, como cuando buscas vuelos y te aparecen sin necesidad de entrar a una página web. Y nosotros estamos trabajando para hacer esta integración en menos pasos acercando la necesidad, que es cuando abrimos el buscador, a la solución.

Otra de las novedades es llevar el buscador a más dispositivos, como con los smartwatches que pronto se puedan interactuar con ellos, también a otros móviles ya sea iPhone u otras marcas o al desktop, que queremos impulsarlo más ya que es cierto que todavía le falta alguna funcionalidad En general vamos a unificar la funcionalidad de Petal en todos nuestros dispositivos y crecer en más servicios como el de Compras, Cerca de ti y otros que todavía no quiero adelantar.

Los portátiles Huawei tienen la ventaja de aplicaciones exclusivas que permiten, entre otras cosas, conectar nuestro móvil. ¿Veremos Petal Search y el resto de aplicaciones de Huawei en ordenadores?

Ya hemos dado los primeros pasos, de hecho, en el Mobile World Congress enseñamos que el Asisstant ya está disponible en los laptops y que también el buscador interno con el que detectas documentos y buscas ficheros tiene incorporado tecnología Petal y nuestros planes son continuar en este camino.

Petal Maps se ha convertido en una alternativa a tener en cuenta en el mercado de las apps de mapas, algo que parecía imposible por la dificultad del proyecto. ¿Cómo ha conseguido Huawei hacer frente a algo tan ambicioso?

El ecosistema de Huawei se cerró el año pasado cuando conseguimos los tres pilares que lo forman: Un buscador, una app de mapas, que en el fondo es otro buscador y una plataforma de publicidad. Con eso, el ecosistema está listo y nos permite evolucionar mucho más rápido, además los hemos conectado entre sí y empieza a haber sinergias.

Y centrándonos en maps este es un proyecto muy interesante porque en muy poquito tiempo, algo menos de un año, y gracias a la tecnología y los partners, hemos conseguido muy rápidamente la funcionalidad mínima y ahora encima de ella estamos metiendo la diferenciación como puede ser la exploración de sitios cercanos o jugamos con meter capas de información relevante para el usuario. Estas capas pueden traerte información como ofertas de Navidad, juegos u cualquier otra cosa.

Otro aspecto muy interesante es que toda la tecnología con la que está construida maps, son módulos que un desarrollador puede utilizar. Nos da igual que uses la app, que estará preinstalada en los teléfonos, o que un desarrollador cree su propia versión valiéndose de nuestros elementos porque nuestra visión es abrir un ecosistema, no cerrarlo, queremos que cualquiera pueda acceder a todas las piezas.

Buscador Petal Search

Sin Google Play, la AppGallery ha tenido que ponerse a la altura de las mejores tiendas de apps del sector, ¿creéis que lo ha conseguido? ¿Qué creéis que puede mejorar en la selección de apps, y cómo sería posible mejorarlo? ¿Habéis visto una adopción importante de apps españolas en AppGallery?

Creo que un error era valorar la app por la cantidad de aplicaciones que tenía, ya que es la calidad de las que hay la que marca la diferencia. AppGallery, existía mucho antes de los problemas de bloqueos, es la segunda tienda de apps de China, lo que demuestra que sabemos hacer bien aplicaciones. Lo que faltaba es que se rompieran los prejuicios.

Entonces, nuestro objetivo cuando se aceleró todos los temas políticos, fue que más desarrolladores lo miraran y se tomaran nuestra tienda más en serio. Poco a poco hemos ido derrumbando esas barreras que eran más psicológicas que otra cosa y así hemos ido subiendo más y más apps de primer nivel en España, incluidos los bancos que normalmente son más reacios a cosas nuevas por seguridad. Pero una vez que ya tienes apps de bancos ya cualquier app puede estar ahí, no nos obsesiona el número, ya que existen millones de apps que nunca vas a utilizar.

En el caso de España, pero como en el resto de países europeos tenemos un equipo local que está en contacto con los partners relevantes, ya sean bancos, compañías o incluso instituciones públicas. No hay que centrarse en que nos falta en comparación con Google, sino qué ofrecemos en nuestro ecosistema, qué apps tenemos y lo rápido que hemos conseguido meter las apps que tenemos, ya que ese es el indicativo del futuro de la tienda de apps.

En general yo creo que los usuarios españoles están contentos con las apps que ofrecemos, la llegada de los distintos bancos ha sido muy importante. Lo que estamos detectando ya, es que cada vez más desarrolladores cuentan con nosotros sin haber contactado con ellos antes, hemos conseguido que se nos tenga en el mismo nivel que Google y Apple.

¿Cómo encaja España en los planes de software para Huawei? ¿Creéis que Petal es una pieza importante para convencer a los usuarios españoles?

Huawei tiene muchos temas importantes en España, el primero es porque el Centro de Competencia de Petal Search está en España, y desde aquí operamos el servicio en Europa. Le damos mucha importancia al valor del español como el segundo lenguaje más hablado de forma nativa en el mundo, por eso nuestro centro está en España, porque desde aquí podemos experimentar, explorar y controlar hacia otros países de Europa y también a Sudamérica.

Además, el centro de Petal Maps también está en España. Pero no solo esto, sino que tradicionalmente la penetración de mercado de Huawei ha sido muy alta en España al igual que su consideración y por ello podemos probar innovaciones y hasta ahora los resultados han sido muy positivos.