Twitter recula: "algunos queréis ver los últimos tuits primero"

Twitter da marcha atrás y retira su última actualización que afectaba a la línea de tiempo tras las quejas de sus usuarios porque preferían ver los tuits en orden cronológico siempre y no tener que estar cambiando de pestaña.

Desde hace unos años, el Home de Twitter se puede ordenar de dos maneras, una en la que los algoritmos de la plataforma muestran contenido desordenado en función de las publicaciones que consideraba más relevante para el usuario, la otra siguiendo el orden cronológico de cada publicación.

El pasado 10 de marzo, Twitter introdujo una actualización que consistía en que el timeline siempre mostrase los tuits seleccionados por su algoritmo. Al mismo tiempo, la compañía habilitó una nueva pestaña llamada "Últimos Tuits" que permitía acceder a una línea de tiempo ordenada cronológicamente, sin embargo, esta no se podía poner por defecto y aquellos que querían acceder a ella tenían que cambiar de pestaña.

La actualización se había extendido para usuarios de iOS ya el día 10, e iba a ser lanzada también para usuarios de Android y para la app en versión web. Sin embargo, la compañía ha informado que da marcha atrás y no añadirá esta nueva pestaña por el momento, aunque continuará probando con nuevas formas y opciones para mejorar la experiencia del usuario.

We heard you –– some of you always want to see latest Tweets first. We've switched the timeline back and removed the tabbed experience for now while we explore other options. https://t.co/euVcPr9ij6