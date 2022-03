La mejor app para ver YouTube sin Google ha sido asesinada

YouTube Vanced, considerado por muchos como la mejor alternativa a YouTube, cerrará su plataforma en los próximos días, aunque los usuarios con la última versión descargada podrán utilizarla hasta dos años más.

YouTube es la plataforma de vídeos reina, es uno de los sitios webs más visitados y desde que fue adquirida por Google en 2016 está preinstalada directamente en todos los dispositivos Android. A pesar de ello, la compañía ha sufrido numerosas críticas por su funcionamiento con las políticas de contenido, los algoritmos de recomendaciones o la introducción masiva de anuncios.

Pero como en todo de esta vida, existen numerosas opciones que tienen cosas que a otras les faltan. En el caso de esta plataforma, YouTube Vanced era para muchos la alternativa ideal, aunque sí es la primera vez que escuchas este nombre, llegas un poco tarde para disfrutarla.

Y es que, desde su propia cuenta de Twitter, YouTube Vanced ha anunciado su cierre en los próximos días. A pesar de que no han dado explicaciones, todo parece indicar que Google ha tenido algo que ver, ya que al gigante americano no le gusta la competencia y YouTubeVanced cada vez atraía a más personas.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.