El iPhone 14 va a introducir un cambio a peor que te afectará si compras el modelo más barato

La gama iPhone 14 será dividida en dos, y sólo los modelos más caros usarán el último procesador de Apple, según el analista Ming-Chi Kuo, eliminando una de las grandes ventajas de la compañía.

Desde que diseña sus propios chips, Apple tiene una enorme ventaja en cuestión de potencia en sus smartphones comparado con modelos Android. Y lo bueno es que todos los usuarios pueden acceder a esa potencia, sin importar el modelo que compren. Da igual que te compres un iPhone 13 básico o el iPhone 13 Pro Max, ambos usan el mismo procesador y sólo se diferencian en la cantidad de memoria RAM (4 GB y 6 GB respectivamente).

Eso estaría a punto de cambiar. Según uno de los analistas más prestigiosos del sector, Ming-Chi Kuo, Apple va a romper con esta filosofía, y sólo los modelos "Pro" del iPhone 14 tendrán el nuevo procesador A16. Por su parte, los usuarios de los modelos más 'baratos', por decirlo de una manera, seguirán usando el procesador A15 estrenado con el iPhone 13. Tampoco usarán la nueva memoria RAM LPDDR5 de los modelos Pro.

Ahora bien, el A15 no es precisamente un procesador lento, y seguro que cuando el iPhone 14 salga seguirá siendo uno de los móviles más potentes del mercado; pero ya no será el más potente, ese honor lo tendrán sólo el iPhone 14 Pro y el Pro Max. Es una decisión que traerá polémica, ya que los iPhone no son precisamente baratos y van por detrás en algunos aspectos técnicos. Recordemos que el iPhone 13 básico cuesta 909 euros, y es de espera que el iPhone 14 básico cueste más o menos lo mismo.

Esta no es la primera vez que Apple 'desprecia' al modelo que cuesta menos. El año pasado estrenó la nueva pantalla a 120 Hz sólo en el modelo Pro, pese a que hay muchos móviles Android que cuestan mucho menos y ya tienen esas pantallas más veloces.

Originalmente, los iPhone "Pro" eran para usuarios "profesionales", que necesitaban mejores cámaras para fotografía y grabación de vídeo; pero con el tiempo la división entre ambos modelos se está acentuando y ahora Apple quiere separarlos completamente. Siguiendo esta estrategia, se espera que Apple ofrezca dos gamas separadas: una compuesta por el iPhone 14 de 6,1 pulgadas y el iPhone 14 Max de 6,7 pulgadas, y otra por el iPhone 14 Pro de 6,1 pulgadas y el iPhone 14 Pro Max de 6,7 pulgadas. En efecto, eso significa que habrá un modelo básico con una pantalla más grande, ya que el iPhone Mini ha resultado ser un fracaso absoluto pese a todas las voces que pedían móviles más pequeños.