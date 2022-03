Así funciona el teléfono seguro que Zelenski usa para no ser espiado

Estados Unidos envió al presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski un teléfono que funciona por satélite para garantizar que todas las comunicaciones sean seguras y no puedan ser interceptadas por los espías rusos.

El presidente ucraniano Zelenski es el objetivo número uno de Rusia. Desde que comenzó la invasión su postura ha impulsado la resistencia, y no es exagerado decir que tiene un gran papel en que Rusia aún no haya cumplido sus objetivos. Esto no es ningún secreto, por ello mantener el contacto y mantenerle a salvo es también una de las prioridades de sus aliados.

Una de las formas de hacerlo es usando el Iridium 9575A, un teléfono diseñado para el gobierno de EEUU que funciona vía satélite para garantizar una comunicación segura y libre de ataques de hackers rusos. El móvil fue entregado por la embajada estadounidense antes de abandonar Kiev, sin embargo, los ucranianos tardaron un par de días en ponerlos en funcionamiento debido a que las instrucciones estaban en inglés y no en ucraniano informa CNN.

El Iridium 9575A es definido por sus fabricantes como "Inteligente.Seguro.Resistente." y no es para menos este teléfono ofrece comunicaciones seguras gracias a su cifrado NSA tipo 1 con conexiones enrutadas a una puerta de enlace segura. Tiene conectividad bidireccional con llamadas, SMS y correos electrónicos además de servicios de geolocalización con GPS y servicio a mapas Google y una batería que aguanta hasta 5 horas de llamada y 24 horas en stand by .

A su vez, este dispositivo destaca por su durabilidad ambiental extrema, ya que tiene un rango de funcionamiento en temperaturas entre -10 a 55 ?, una protección de ingreso IP65 que significa que el equipo es hermético al polvo y protegido al agua proyectada y tiene el Estándar de durabilidad MIL-STD 810G, una certificación militar que supone de 29 pruebas de todo tipo que tiene que superar el teléfono.

Utilizar un smartphone normal supondría estar en un peligro constante, primero porque podrían rastrear su ubicación y segundo porque las conversaciones podrían ser interceptadas. Ahora, con este teléfono Zelenski podrá comunicarse libremente con EEUU y sus demás aliados mientras cambia continuamente de localización, siempre dentro de la capital ucraniana.