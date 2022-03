Twitter va mal: la red social tiene problemas para mostrar mensajes ni hilos

Twitter está fallando para muchos usuarios en la última hora. La página web parece ser la más afectada, ya que no es capaz de mostrar los mensajes ni las conversaciones.

Los problemas empezaron a partir de las 16:00 CET aproximadamente, y parecen afectar a todos los usuarios por igual, sin importar la localización o el sistema que usen. Como es comprensible, eso implica que las zonas del mundo en el que hay más gente despierta es donde se están localizando la mayoría de las quejas, pero no hay nada que indique que este es un problema sólo de España.

El principal fallo que sufre la web de Twitter es que los mensajes publicados no se pueden leer, y aparece un mensaje que reza: "Algo salió mal. Intenta recargar", con un botón que nos permite recargar la página. Sin embargo, si lo intentamos no ocurrirá nada y seguiremos sin ver el mensaje. Eso también afecta a los hilos de conversaciones entre usuarios, que no aparecen.

La app de Twitter también se ve afectada. Si intentamos entrar en un tweet, veremos que las respuestas no se cargan, y puede aparecer un mensaje que dice "No se pueden recuperar los Tweets en este momento", que no desaparece incluso si pulsamos en "Reintentar".

Por el momento, Twitter no ha confirmado la gravedad del problema.

Al menos, parece que hay una alternativa: usar Tweetdeck, la aplicación para entusiastas de Twitter sí es capaz de cargar los mensajes y los hilos correctamente, al menos por el momento.