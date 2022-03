El 'bot' de Twitter que está dejando en evidencia a las marcas que aprovechan el Día de la Mujer

Una cuenta de Twitter se ha hecho viral, después de denunciar la diferencia en el sueldo entre hombres y mujeres de las compañías que están usando el Día de la Mujer para promocionarse.

Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, anteriormente conocido como el Día de la Mujer Trabajadora. Una conmemoración de las mujeres que han luchado, y siguen luchando por la igualdad de condiciones que aún no disfrutan en muchos apartados de sus vidas, no sólo el laboral.

Hoy es muy común abrir nuestra red social favorita (o al menos, la que menos odiamos) y encontrarnos con hashtags reivindicativos, testimonios virales y sí, también cuentas que se cambian el icono para 'celebrar' el día. No es sólo por el Día de la Mujer, estas cuentas se 'suben al carro' de cualquier celebración, ya sea el Día del Orgullo LGBT, el Día del Padre, o el Día de la Pizza (fue el 9 de febrero, por cierto).

Hay quienes ven una cierta hipocresía en este cambio constante de camisa que no repercute en cambios reales para las mujeres, y ahora una cuenta de Twitter la ha dejado al descubierto. Como su nombre indica, @PayGapApp es una cuenta que lleva todo el día revelando la diferencia en el salario entre mujeres y hombres de las compañías que están 'celebrando' el Día de la Mujer. Haciendo lo que se conoce como un 'tweet citado', la cuenta indica en porcentaje la diferencia entre lo que cobran las mujeres y los hombres de la empresa en cuestión. Y no deja bien a casi nadie.

La diferencia de sueldo es más que evidente, con algunos casos extremos en los que las mujeres cobran un 50% menos que los hombres; y sin embargo, esas cuentas no tienen reparos en afirmar sentirse "inspirados" por las mujeres y en "celebrar" sus historias. La disonancia es tan grande que algunas cuentas han decidido borrar sus mensajes o usar una de las funciones de Twitter que limita la gente que puede leerlos. Otras han decidido borrar el mensaje original y volver a publicarlo sin el 'hashtag' del Día de la Mujer, en un intento de pasar desapercibidas; pero ya hay cuentas que se han dedicado a buscar esos mensajes borrados. No todo es malo: hay contados casos en los que el bot confirma que las mujeres ganan más que los hombres.

@PayGapApp es un 'bot', una cuenta automatizada que obtiene sus datos de la página oficial del gobierno británico; esta información, por lo tanto, es pública y realmente no revela nada que no se sepa ya. Pero eso no ha impedido que se haya convertido en la pesadilla de algunos 'Community Managers'. Eso también implica que, por ahora, la cuenta sólo se centra en empresas registradas en el Reino Unido.