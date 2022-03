Nace Acción por la Justicia Algorítmica, una coalición en busca de la democracia digital

Más de 12 entidades se han unido para formar la Acción por la Justicia Algorítmica (AxJA) para señalar las malas prácticas que se hacen en la sociedad digital y hacerlas frente usando los medios legales con el fin de contribuir a su reparación y conseguir una democracia digital en España.

La creación de esta coalición ha sido impulsada por Fundación Eticas, una auditora de algoritmos y sistemas de Inteligencia Artificial, y la Fundación Maldita.es, un medio que pretende ofrecer herramientas e información para ayudar a los ciudadanos a tomar sus propias decisiones. Con la ayuda de otras personas y entidades, tanto nacionales como internacionales, comprometidas con el uso transparente y respetuoso de la tecnología han fundado AxJA.

Ahora, han comenzado la primera de sus campañas, que ha puesto su mirada en dar visibilidad al uso de cookies en las webs de los principales partidos políticos en España. Esta campaña, hace un llamamiento a hacer un uso responsable, transparente y democrático de las cookies, que son capaces de recoger datos de los usuarios sin su conocimiento.

"Quién recoge sólo los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento de una página web no necesita consentimiento explícito. Quien lo pide, está buscando un uso comercial o publicitario que el usuario/a debería poder rechazar con la misma facilidad que puede aceptar." ha declarado AxJA en un comunicado.

Esta campaña pone el foco en la falta de buenas prácticas por parte de los partidos políticos, incluso de aquellos que deberían de promoverlas. Tras un análisis, AxJA descubrió que los principales partidos políticos de nuestro país utilizan de media 7,5 rastreadores en sus páginas web además de llevar a cabo otras malas prácticas.

Pero esta no es la única campaña en la que están trabajando. Una de las más destacadas, está relacionada con la reciente campaña contra los bancos "Soy mayor, no idiota". AxJA se encargará de abordar los casos donde la brecha digital ha sido favorecida por administraciones públicas que eliminan la atención personal o telefónica a favor de soluciones tecnológicas y dejan de lado a aquellas personas que no han sido capaces de adaptarse a estos cambios.

A su vez, AxJA también quiere investigar los usos e informaciones que recopilan y hacen los organismos y empresas que emplean el reconocimiento facial. En estos momentos, la Unión Europea se plantea la ilegalización de estas herramientas sobre todo cuando se utilizan en entornos como aeropuertos o instituciones educativas.