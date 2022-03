Facebook ha cerrado su página más vista y nadie sabe por qué

Tras la publicación de los resultados de las páginas más visitas en Facebook durante el último trimestre de 2021, se descubrió que la página número uno, con más de 121 millones de visitas, había sido eliminada de la app por incumplir las Normas de la Comunidad y al preguntar a la compañía por ello, esta se negó a dar explicaciones.

Meta, anteriormente Facebook, ha tenido ya varios conflictos relacionados con la transparencia de las actividades que lleva a cabo la compañía. Y aunque es cierto, que en los últimos tiempos han mejorado en este aspecto, pero, tras negarse a revelar quién es la página con más visitas en Facebook, parece que todavía tienen apartados que no están dispuestos a mostrar al público general.

Todo comenzó con un tuit del periodista de la cadena americana NBC News, Ben Collins, quien tras ver los resultados publicados comenzó a preguntarse qué página web había tenido tantas visitas y ahora había sido eliminada de esta plataforma.

The most widely viewed page on Facebook last quarter was removed for violating the company's Community Standards.



We don't know what the page even was. It reached 121.8 million people.



My colleague @jolingkent has asked Meta to tell us what it is, and they've refused. pic.twitter.com/MIywmhQxaK