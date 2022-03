Google y Lenovo unen fuerzas para introducir más tecnología a las aulas andaluzas

Las compañías Google y Lenovo han presentado un concurso para todos los colegios públicos y concertados de Andalucía con el fin de fomentar el uso de la tecnología e impulsar la transformación digital en las aulas.

La tecnología cada vez está más presente en todos los aspectos de nuestras vidas, no hay día que no utilicemos alguna herramienta tecnológica para llevar a cabo una tarea ya sea en el trabajo o para nuestra vida personal. Sin embargo, esto no ocurre en la mayoría de los colegios públicos de España ya que para equipar a estas instituciones con material tecnológico se necesitan unos recursos que las escuelas no tienen.

Es por ello por lo que Lenovo y Google se han unido para ayudar a impulsar la transformación tecnológica en los colegios de Andalucía. Para ello han organizado un concurso donde los docentes de cualquier colegio público o concertado de la región podrán presentar un proyecto que quieran poner en marcha para mejorar la educación de sus alumnos utilizando la tecnología.

Los participantes tendrán que subir un vídeo de un máximo de 2 minutos explicando su idea y la relación que tiene con la tecnología a la página web creada para esta iniciativa. El proyecto ganador recibirá 30 ordenadores Lenovo Chromebook 500e para poder utilizar en sus clases.

Este Chromebook de Lenovo es un 2 en 1, convertible a tablet, y tiene una pantalla IPS táctil de 11,6". Pero sin duda lo más destacado de este portátil es que gracias a su bisagra 360 º ofrece cuatro formas de uso, muy útil para las diferentes actividades que llevan los estudiantes en su día a día. Además, viene equipado con un lápiz digital que permite escribir y dibujar en la pantalla.

Los Chromebook 500e de Lenovo están equipados con Chrome OS, por lo que está equipado con el centro de apps de Chrome que ofrece multitud de funciones para estudiantes y docentes. Otra de las características más útiles para los educadores es su batería que según Lenovo dura hasta 10 horas y es de carga rápida gracias al Quick Charge de 65W con el que está equipado.

Para ganar este concurso, los profesores tendrán que mostrar claramente su objetivo y cómo la tecnología va a beneficiar la educación de sus estudiantes.