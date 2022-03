Por qué no hay app de Instagram para iPad: la compañía por fin lo explica

El director de Instagram confirma que el motivo por el que no existe una versión de Instagram para iPad se debe a que el número de personas que usan este dispositivo para conectarse a dicha red social es demasiado bajo.

Para muchos es una sorpresa que una de las aplicaciones más utilizadas y populares del mundo, como es Instagram no tenga una versión específicamente para iPad. Hasta el momento era totalmente desconocido el motivo, pero tras un intercambio en Twitter, el director de Instagram, Adam Mosseri nos ha sacado de dudas.

Respondiendo al YouTuber Marques Brownlee, Mosseri explicaba por qué en 2022 Instagram todavía no tenía una versión de la app optimizada para iPad. Y es que a pesar de que sí que podemos utilizar dicha app en este dispositivo encontraremos limitaciones en lo referido a las funciones que están disponibles y las que no.

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things. — Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022

Y aunque Mosseri confiesa que es preguntado frecuentemente por este tema, la falta de una app específica para iPad se debe a que el número de usuarios es demasiado bajo como para convertirse en una prioridad de la compañía. Estas declaraciones son algo sorprendentes ya que Instagram no tendría que hacer muchos esfuerzos para crear una plataforma para este soporte.

La compañía no descarta que en un futuro habiliten una app para ello, pero por el momento esto no va a ocurrir. Mientras tanto, aquellos usuarios que quieran utilizar Instagram desde sus iPads lo podrán hacer de dos maneras.

La primera de ellas, es usando la misma aplicación que se usa para iPhone. Simplemente tendrás que descargarla desde la Apple Store y ya podrás utilizarla, sin embargo, te encontrarás que al ser para iPhone la pantalla está bastante forzada y que tiene una calidad bastante baja.

La otra opción es acceder a Instagram directamente desde la versión web de la aplicación. Aquí, los usuarios pueden disfrutar de casi todas las funciones, pero esta opción sigue teniendo limitaciones, sobre todo la más destacada la imposibilidad de subir historias o utilizar filtros y otras herramientas de edición en las publicaciones.

Debido al éxito de esta aplicación es de esperar que en algún momento Instagram de el paso y cree una app específica para iPad, pero por el momento podemos confirmar que esta idea no es una prioridad de la compañía.