Corsair lanza sus nuevos teclados gaming en España, con teclas basadas en la luz

La nueva gama de teclados gaming de Corsair se ha expandido a más mercados, incluida España, con nuevas tecnologías que aumentan la velocidad de respuesta.

La referencia en la nueva gama es el nuevo K100 RGB, un teclado de tamaño completo que usa los nuevos interruptores Corsair OPX con un accionamiento de sólo 1,0 mm y un sonde de 8000 Hz. La clave es que son interruptores óptico-mecánicos, es decir, que en vez de detectar el accionamiento de la tecla con un conjunto de piezas, se usa un láser que lo detecta instantáneamente.

El K100 RGB, como su nombre indica, también destaca por la iluminación RGB de 44 zonas, que se extiende más allá de las teclas a las zonas superiores y laterales del marco de aluminio del teclado. Es un teclado grande, pero eso ha permitido incluir teclas macro específicas para el programa Elgato Stream Deck, muy útil para 'streamers', además de una rueda multifunción. El Corsair K100 RGB está disponible por 249,99 euros.

El Corsair K70 RGB TKL, en cambio, apuesta por un formato más compacto; el "TKL" del nombre indica que no tiene teclado numérico, y se centra en ofrecer un buen rendimiento. En su caso, los interruptores son sólo mecánicos, Cherry MX Red. Que sea más pequeño no implica que pierda muchas funciones, y una de ellas es interesante: un interruptor que permite cambiar la retroiluminación a un modo que no nos distraiga mientras jugamos y deshabilite las activaciones de las macros. Está disponible por 149,99 euros.

Por último, el Corsair K65 RGB Mini es el teclado gaming reducido a la mínima expresión. Es un teclado tipo 60% y por lo tanto, sólo mantiene las teclas absolutamente necesarias, sin aditivos de ningún tipo. Eso lo hace ideal para el transporte, pero también hay mucha gente que prefiere este tipo de teclados para evitar distracciones. Aún así, Corsair ha incluido algunos detalles interesantes, como juegos de teclas para personalización. Está disponible por 139,99 euros.