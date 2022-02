Este nuevo móvil de RedMagic está diseñado para videojuegos con su pantalla de 165 Hz

Así es el nuevo smartphone diseñado para jugar a videojuegos de Nubia, el RedMagic 7 que destaca por su pantalla con una tasa de refresco de 165 Hz convirtiéndola en la más rápida del momento.

Si bien hace unos días Nubia anunciaba el lanzamiento del RedMagic 7 y 7 Pro en China, la compañía no ha tardado mucho más en hacer el lanzamiento global, salvo con alguna diferencia, como que no se podrán conseguir hasta el 10 de marzo y que por el momento la versión Pro no estará disponible.

Nubia ya era conocida por sus smartphones para gamers, pero es que con este lanzamiento se ha colocado en primera posición ya que este dispositivo cumple con todas las especificaciones para convertirlo en el teléfono referencia en este sector.

Su punto fuerte es la pantalla Full HD+ de 6,8" con una tasa de refresco de 165 Hz, convirtiéndola en la pantalla más rápida del mercado, además de tener una frecuencia de muestreo táctil de varios dedos de 720 Hz. Equipado con un procesador Snapdragon 8 de Gen 1, el RedMagic 7 tiene una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 65W que según Nubia tarda tan solo tarda 25 minutos en estar al 100% de carga.

Pero todavía tiene más funciones específicas para intensificar la experiencia de los jugadores. En primer lugar, porque aprovecha toda su pantalla a la hora de jugar, pero es que en el diseño se incluyen elementos de iluminación. A su vez, estos teléfonos vienen incorporados con la tecnología de enfriamiento multidimensional ICE 8.0 de Nubia que combina diferentes sistemas de refrigeración con el fin de evitar sobrecalentamientos mientras juegas.

El RedMagic 7 usa RedMagic OS 5 basado en Android 12, al que se le suma el sistema Magic Write, que según la compañía ofrece velocidades de descarga e instalación un 30% más rápidas. También destaca su triple cámara principal de 64 MP.

A partir del 10 de marzo, ya podrás hacerte con el Nubia RedMagic 7 en cualquiera de sus tres versiones. La primera la más básica, la versión Obsidian de 12/128 GB por un precio de 629 euros, después la versión intermedia, la Pulsar con 16/256 GB disponible a partir de 729 euros. Y si lo que quieres es la gama alta de este RedMagic 7, tendrás que comprar la versión Supernova con 12/256 GB por 799 euros.