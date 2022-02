Adiós para siempre a juegos de Wii y Nintendo 3DS: la tienda cierra

A partir de finales de marzo de 2023, la tienda de juegos digitales Nintendo eShop dejará de vender títulos para la Wii U y Nintendo 3DS, centrándose solamente en videojuegos para la Nintendo Switch.

A través de un comunicado publicado en su página web Nintendo ha anunciado que, a partir del 29 de marzo de 2023, los usuarios ya no podrán comprar ningún juego digital más para sus consolas Wii U y Nintendo 3DS. Tampoco podrán descargar los títulos de prueba y conforme se vaya acercando la fecha se irán desactivando los servicios relacionados.

Mientras que los jugadores de Nintendo Switch no sufrirán ningún cambio en Nintendo eShop, a partir del 29 de agosto de este año los usuarios con un Nintendo Network ID, conectado a Wii U y Nintendo 3DS, no podrán añadir fondos a su cuenta. Si ya dispones de fondos, puedes utilizarlos hasta marzo de 2023 y a partir de ahí solamente los podrás canjear en contenido para Nintendo Switch.

Por el momento, Nintendo asegura que una vez pasada la fecha marcada, los jugadores podrán seguir descargando los títulos que ya tenían comprados y las actualizaciones ya existentes además de poder seguir jugando en línea con tus consolas Nintendo 3DS y Wii U.

Este anuncio, que ha pillado a muchos por sorpresa, nos puede servir como precedente en lo referido al futuro no solo de los videojuegos sino de todo aquello que es digital. Hasta ahora, no hemos dado tanta importancia a hacer una compra física como digital, nos daba igual e incluso en muchas ocasiones preferíamos lo digital debido a la rapidez de compra y sobre todo porque asumíamos que este juego iba a estar siempre disponible en la nube.

Sin embargo, dentro de algo más de un año, los jugadores ya no podrán comprar juegos nuevos ni recibir actualizaciones para sus consolas. Y aunque Nintendo todavía no ha hecho declaraciones al respecto no sería de extrañar que, en cosa de unos años, desaparezcan por completo de la plataforma de Nintendo todos los contenidos relacionados con Nintendo 3DS y Wii U.

No es la primera vez que ocurre algo así, muchos juegos lanzados en iOS ya no están disponibles debido a cambios producidos en la App Store, como por ejemplo el Resident Evil 4 que ha desaparecido para siempre.

Por ello, los jugadores tenemos que empezar a plantearnos hasta qué punto es rentable comprar un juego digital, ya que, al hacerlo estamos dejando en manos de la plataforma creadora la decisión de hasta cuándo vas a jugar a este título. Mientras que sí tienes el material en físico lo podrás disfrutar hasta el momento que tú quieras.