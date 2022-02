Miles de millones de gigabytes, perdidos por 'contaminación' en fábricas

La empresa de productos de almacenamiento Western Digital y su socio Kioxia han anunciado que dos de sus fábricas en Japón han sufrido un accidente que ha provocado la contaminación de ciertos materiales causando la perdida de al menos 6,5 exabytes de almacenamiento flash.

La asociación de Western Digital y Kioxia ha establecido a ambas compañías como uno de los mayores productores de memorias flash del mundo. Pero el anuncio del accidente en las fábricas de Yokkaichi y Kitakami, Japón, podrían cambiar el panorama actual.

La memoria flash es un componente esencial para la mayoría de los dispositivos electrónicos que usamos, desde un coche eléctrico hasta un smartphone, todo depende de un chip. Es por ello por la pérdida de aproximadamente 6,5 exabytes de memorias flash condiciona el mercado y, en consecuencia, la economía mundial.

Las compañías han publicado un comunicado al respecto, pero sin embargo no han identificado la causa de la contaminación, ni tampoco han contado cuándo volverán a producir con normalidad. Por su lado, Kioxia explicó que su tipo flash 3D era la línea que había sido afectada, aunque sí que ha habido parte del inventario que se ha salvado; por lo que sí que podrán continuar con envíos reducidos a corto plazo.

Este anuncio pone todavía más presión a los fabricantes de memorias flash, ya que en los últimos años no han logrado mantenerse al día con la demanda. Pero no solo esto, sino que otros fabricantes se han visto afectados por otro tipo de daños como incendios, temperaturas extremadamente frías además de la situación pandémica provocada por el COVID 19, que ha impedido que muchos de los trabajadores no hayan podido ir a las fábricas.

Todos estos problemas en la producción, están causando una escasez de memorias flash que derivan en la subida de precio de cada uno de estos chips. Como ya hemos dicho, Western Digital no ha avanzado fecha de retorno para su producción, pero por norma general se tarda alrededor de 3 meses en convertir un disco de silicio a una memoria flash que se pueda utilizar en un dispositivo electrónico.

Sin duda este accidente ha ocurrido en uno de los momentos más inoportunos, desde Tom´s Hardware aseguran que este incidente podría causar que los precios de los almacenamientos flash aumenten entre un 5 y 10% a finales del 2022.