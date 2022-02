Amazon lo está petando con un nuevo juego: así es Lost Ark y por qué tiene tanto éxito

Ya está disponible en España el nuevo videojuego de la plataforma Steam, Lost Ark, el juego multijugador de rol gratuito producido por Amazon Games y SmileGate RPG.

Lost Ark es un juego de rol multijugador para PC, en el que los jugadores tendrán que explorar un mundo desconocido, encontrar tesoros y luchar contra los enemigos y monstros que aparezcan en su camino. Su lanzamiento oficial fue en 2019 en Corea del Sur, pero no ha sido hasta esta semana que el título ya está disponible en todo el mundo gracias a Amazon Games. Lo llamativo es que, pese a ser tan 'viejo', de repente se haya convertido en uno de los juegos más descargados y jugados del mundo.

Desde que se anunció el prelanzamiento, Lost Ark se ha convertido en uno de los títulos con más jugadores en la historia de Steam con más de 532.000 jugadores. Pero debido a su rotundo éxito, los usuarios han experimentado largas colas de servidor esperando a que el juego se descargue; aunque desde Lost Ark han asegurado que el problema ya ha sido abordado y que los usuarios ya pueden descargar con normalidad el juego.

Sin duda, otra de las cosas más llamativas es la participación de Amazon, y su plataforma Amazon Games. La compañía norteamericana ha visto el auge de esta industria y quiere formar parte de esta. El director ejecutivo de SmileGate, Chi Won Gil explicó que "Amazon Games está en una posición perfecta para introducir Lost Ark a una nueva audiencia y cultivar nuestras relaciones con ellos a través de canales como Twitch y Prime Gaming".

La labor de Amazon para este juego ha consistido en la adaptación del título para occidente. La compañía se ha encargado de traducir tanto los textos como las voces de los personajes además de asegurarse de que los artículos a la venta se puedan conseguir jugando, para cumplir con los estandartes de los jugadores occidentales.

Lost Ark, será el segundo título que Amazon Games publica, tras lanzar New World en septiembre del año pasado. Incluso se rumorea que Amazon se podría hacer con los derechos del Señor de los Anillos para crear su propio videojuego dice Variet

Aquellos jugadores que se hagan con el early access , disponible hasta el propio día 11, recibirán un pack de fundador. Con la compra los jugadores se convertirán en fundadores y podrán disfrutar del juego antes de su lanzamiento además de conseguir una mascota exclusiva y 30 días de beneficios del Aura cristalina. Los packs prelanzamiento van desde los 14,99 euros hasta los 99,99 euros, y a medida que sube su precio suben las recompensas.

A parte de que, desde este viernes, podremos descargarlo gratuitamente, otro de sus pluses es que se puede jugar con una gran variedad de ordenadores. Steam ha señalado unos detalles que como mínimo tiene que tener tu PC para poder jugar. Tu ordenador debe de estar equipado por lo menos con Windows 10 (64 bits), un procesador Intel i3 o AMD Ryzen 3, gráficos NVIDIA GeForce GTX 460 o AMD HD6850 y por supuesto se necesita estar conectado a internet mientras juegas.

Pese a que Lost Ark todavía no ha salido de forma oficial en España ni en el resto del mundo, exceptuando a Corea del Sur, Japón y Rusia, su aceptación ha sido tan grande que podría posicionarse como uno de los títulos más importantes de este año y no es para menos, es un videojuego gratuito y accesible para muchas personas que normalmente no pueden jugar en su PC.