Apple convierte tu iPhone en un datáfono para recibir pagos con el móvil

Apple ha presentado una nueva funcionalidad de iOS que permitirá realizar y recibir pagos directamente en el iPhone, sin necesidad de usar un dispositivo externo.

Al igual que la mayoría de móviles con NFC, ya es posible pagar con nuestro iPhone en tiendas, siempre y cuando tengan una terminal 'contactless' o sin contacto; sólo tenemos que activar Apple Pay con nuestra tarjeta asociada, y pasar el móvil por encima de la terminal.

Ahora bien ¿y si fuese posible hacer eso mismo con otro iPhone? Eso es justo lo que Apple se acaba de sacar de la manga, una manera de que las PYMEs y autónomos puedan recibir pagos sin necesidad de comprar un datáfono.

La nueva opción se llama Tap to Pay, y funciona de manera similar; sólo tenemos que seleccionar la tarjeta y pasar el móvil cerca del móvil del vendedor. La transferencia se realizará de manera automática. Para el vendedor, también será sencillo. Tendrá que instalar una app que soporte este sistema, y usar un iPhone moderno; el sistema funciona en dispositivos lanzados a partir del iPhone XS. No se requiere hardware adicional, sólo configurarlo previamente; a partir de entonces, podremos admitir pagos en cualquier lugar y situación.

Tap to Pay aceptará Apple Pay, tarjetas de crédito y débito, y otras carteras digitales. Tal vez lo más llamativo es que Apple ha abierto esta plataforma a otros servicios de pago y por lo tanto, no estaremos obligados a usar Apple Pay. La primera que se ha sumado ha sido Stripe, que ya permite los pagos a sus usuarios con este sistema, incluyendo el sistema de punto de venta Shopify. Apple afirma que más plataformas y apps se sumarán a lo largo del año.

Apple espera que esta función sean especialmente útil para pequeños negocios, que pueden ganar instantáneamente la posibilidad de pago con tarjeta si no la tenían aún. Además, las Apple Store también permitirán el pago con Tap to Pay.

Aún hay detalles de la plataforma que no se han hecho públicos; por ejemplo, si Apple recibe una comisión por los pagos realizados con otras plataformas. Lo que sí ha aclarado es que la privacidad ha sido "fundamental" en el diseño de Tap to Pay: los datos de pago han sido protegidos con la misma tecnología que usa Apple Pay, y todas las transacciones son cifradas en el propio dispositivo. Apple promete que no sabe qué es lo que se ha comprado ni quién lo ha hecho.

Inicialmente, Tap to Pay estará disponible en los Estados Unidos, sin planes anunciados por el momento para Europa.