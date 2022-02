¿Encuentras la diferencia? Google Chrome actualiza su icono

Después de 8 años, pronto llegará para todo el mundo la actualización del icono de Google Chrome, y aunque no lo creas, sí que hay diferencias

Desde que en 2008 se lanzara el navegador web Google Chrome, la compañía solamente ha cambiado su icono en 4 ocasiones. Sin hacer grandes cambios, el logotipo de Chrome ha ido actualizándose conforme la evolución de los diseños del resto de herramientas y sistemas tecnológicos.

Desde el principio los diseñadores del icono de Chrome han mantenido una serie de elementos igual. En primer lugar, se ha mantenido la forma circular en todas sus versiones. De la misma manera los colores que conforman el logotipo tampoco han variado, y se mantiene en verde, rojo, amarillo y azul. Sin embargo, sí que hemos podido comprobar que la apariencia del icono ha ido perdiendo volumen y cada vez es más plana con el paso de los años.

Ha sido el diseñador de Chrome Elvin Hu, quien ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, que próximamente llegará a todos los usuarios la nueva versión del icono de Google Chrome.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome's Canary update today. Yes! we're refreshing Chrome's brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1