Qué diferencias hay entre el Google Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, y cuál deberías comprar

El lanzamiento en España de la nueva gama de smartphones de Google es uno de los eventos más esperados del año, pero ¿cuál es el más recomendable?

La gama está compuesta de dos modelos, el Google Pixel 6 y el Google Pixel 6 Pro, y la realidad es que tienen muchas cosas en común, y en muchos aspectos, son indistinguibles. Sin embargo, hay otros aspectos en los que difieren, empezando por el precio.

El Google Pixel 6 cuesta 649 euros, y el Pixel 6 Pro cuesta 899 euros. Una diferencia de 250 euros que nos podría indicar que el modelo más caro es mucho mejor, pero ¿es así? Ya sabemos que los Pixel 6 son móviles muy recomendables, y ahora vamos a compararlos directamente para saber cuál deberías comprar.

Tamaño y pantalla de los Pixel 6

La diferencia más obvia a simple vista entre ambos móviles de Google está en el tamaño de la pantalla, lo que repercute en el tamaño del propio dispositivo. El Google Pixel 6 tiene una pantalla de 6,4 pulgadas, mientras que es de 6,7 pulgadas en el modelo Pro; no parece mucho, pero en la mano y en la experiencia se nota.

El modelo más grande es más espectacular, y sigue mejor la moda de las pantallas grandes; también da una sensación más 'premium', por lo que es mejor si queremos presumir, y este móvil es de los que te lo permiten.

No es sólo por la diferencia de tamaño, sino por el diseño. La pantalla del Pixel 6 Pro tiene bordes curvos, mientras que la del Pixel 6 es completamente plana; así que en el Pro, la imagen llega hasta los laterales, mientras que en el modelo básico tenemos bordes.

Sin embargo, los bordes curvos en las pantallas son de esas cosas que amas u odias. Para muchos usuarios sólo esto ya es suficiente para decantarse por un modelo u otro. Sí, el Pixel 6 Pro es más elegante y bonito, pero el Pixel 6 normal es más fácil de coger y no se resbala tan fácilmente (ya que el cristal no ocupa tanto espacio); o simplemente, puede que no te guste el efecto que produce, especialmente cuando parte de la interfaz se queda en ese borde curvo.

Si ignoramos ese aspecto, la pantalla del Pixel 6 Pro es claramente superior, aunque el nivel está muy alto. En ambos casos son AMOLED, aunque el modelo Pro usa un panel LTPO. Así que ambas pantallas son excelentes para todo, con un contraste genial y un increíble tratamiento de los colores. Da igual si vas a ver una película, si vas a jugar, o si simplemente vas a repasar las fotos que has hecho: la experiencia será muy buena en ambos casos.

Las diferencias las encontramos en tres aspectos: resolución, velocidad y brillo.

El modelo Pro ofrece una nitidez superior en la imagen, pese a ser más grande, indicando que hay un salto en la resolución, aunque esto sólo lo notarás cuando reproduzcas vídeo a más resolución que 1080p.

Google Pixel 6 Pro (arriba) Google Pixel 6 (abajo)

Su pantalla también es más rápida, alcanzando los 120 Hz frente a los 90 Hz del Pixel 6 normal. Tengo que aclarar que, en la práctica, no hay mucha diferencia. En ambos móviles las animaciones van muy fluidas, y sólo te darás cuenta si te fijas mucho (o si has usado una pantalla de 120 Hz antes). Realmente no considero que esta sea una diferencia tan grande como para justificar dar este salto, pero eso también es cuestión de gustos.

Lo que sí considero importante es la diferencia en brillo. Aunque ambos paneles son compatibles con HDR10+, la experiencia es muy superior en el Pixel 6 Pro gracias al mayor brillo y por lo tanto, al mayor contraste.

Viendo vídeos en HDR, me ha sorprendido que la calidad de la imagen sea idéntica entre ambos dispositivos, así que no puedo decir que el Pixel 6 sea malo ni mucho menos; es sólo que el Pixel 6 Pro ofrece ese 'algo más' con un brillo superior.

¿Merece la pena una cámara más?

Si tu pasión es la fotografía, la buena noticia es que ambos dispositivos son casi idénticos. Ambos cuentan con el mismo sensor principal de 50 MP y el gran angular que permite tomar fotos a 0,7x. Pero más importante aún, ambos usan los mismos algoritmos.

Como he explicado en mi análisis de los Google Pixel, la gran fortaleza de Google no está en los sensores, sino en cómo los algoritmos interpretan la información y crean una imagen de calidad. Y eso es cierto en los dos modelos, por lo que tenemos el mismo potencial para conseguir grandes fotos. También podemos usar las mismas funciones, como la que permite hacer desaparecer objetos y personas de nuestras fotos.

La única diferencia es que el Pixel 6 Pro incluye una cámara telefoto con zoom óptico 4x y un sensor de 48 MP. Es la primera vez que Google mete un tercer sensor a uno de sus móviles, y la espera ha merecido la pena. Es una gran implementación, que permite tomar fotos de elementos muy cercanos con gran detalle; personalmente, me alegra verlo porque estaba algo cansado de cámaras telefoto de baja calidad.

Ahora bien, ¿justifica la diferencia de precio? Si realmente lo necesitas, este es uno de los mejores móviles con zoom óptico, pero la realidad es que, para la mayoría de la gente, es una curiosidad que prueban un par de veces y no la vuelven a usar. Si es tu caso, tal vez no lo necesitas.

La misma experiencia

En los últimos días, he cambiado constantemente entre el Pixel 6 al Pixel 6 Pro, y mi conclusión es que la experiencia es muy parecida. Personalmente, hay cosas que prefiero del Pixel 6, como la pantalla plana o el tamaño; no es precisamente "pequeño", pero no ocupa tanto espacio y es más cómodo en la mano.

Sin embargo, sí que ha habido contadas ocasiones en las que he disfrutado más el Pixel 6 Pro, especialmente en contenido multimedia como vídeos y películas. No sólo por la pantalla más grande, también por el mayor brillo y resolución. En videojuegos también es superior; la mayor frecuencia de refresco se notará en algunos títulos, pero más importante es que el Pixel 6 Pro no se calienta tanto como el Pixel 6, seguramente por el mayor espacio disponible para disipar el calor.

Por lo tanto, el Pixel 6 Pro es, obviamente, el modelo superior y del que más partido puedes sacar; pero si sólo te puedes comprar el Pixel 6 normal, no pienses que te estás perdiendo demasiado. De hecho, si me preguntasen probablemente recomendaría el Pixel 6 normal para la mayoría de usuarios, dejando el Pixel 6 Pro sólo para los más entusiastas de la tecnología o los que no tengan problema en pagar más por lo mejor.