Google la lía bloqueando archivos sólo por tener el número "1"

Google Drive está acusando a los usuarios de piratear, sólo con guardar archivos de texto con números, en un flagrante caso de abuso de propiedad intelectual.

El caso se ha hecho viral después de que la profesora de la Universidad del Estado de Michigan, Dr. Emily Dolson, publicase en Twitter cómo el servicio de almacenamiento en la nube de Google le había mostrado una advertencia por subir un archivo de texto con el número "1".

El aviso de Google indicó que el archivo tenía contenido que vulneraba la propiedad intelectual de alguien y, de acuerdo a sus políticas, había bloqueado algunas de las funciones de Drive. Esta medida normalmente se usa para evitar que Drive sea usado para compartir archivos piratas; cuando los algoritmos de Google detectan contenido registrado, evitan que pueda ser accedido por otros usuarios. Sin embargo, en este caso el archivo de texto sólo contenía el número "1", algo que no debería estar registrado como propiedad intelectual de ninguna manera.

Como explicó a Bleeping Computer, El archivo había sido creado como parte de un ejercicio con sus alumnos, y era sólo uno de muchos más similares. Inicialmente, Dolson pensó que se trataba de un falso positivo, por la ruta en la que estaba almacenado, pero cuando su caso se hizo viral otros usuarios confirmaron que les estaba ocurriendo lo mismo.

Uh, @googledrive, are you doing okay? This file literally contains a single line with the number "1". pic.twitter.com/4tLhOzQY1T