Pioneer HDJ-CUE1BT análisis: unos auriculares tipo DJ que puedes usar con tu móvil

La legendaria marca de audio Pioneer también ofrece opciones más allá de la mesa de mezclas, con unos auriculares con conectividad inalámbrica.

Seguro que no hace falta que presente esta marca, y qué es lo que representa. Pioneer es sinónimo de "DJ", y lleva décadas siendo la protagonista de raves y fiestas en todo el mundo. Pero al igual que otras marcas legendarias, también se ha tenido que modernizar en los últimos años.

El HDJ-CUE1BT es un ejemplo de esta modernización. A simple vista, parecen unos auriculares como cualquier otro de la marca, pero en realidad ofrecen una conexión inalámbrica Bluetooth para conectarlos a nuestro equipo de música, ordenador o smartphone.

Así son los HDJ-CUE1BT

Con un precio de 99 euros, podríamos pensar que estos no son auriculares de calidad; tal vez por lo 'quemados' que estamos de encontrar auriculares muy baratos de marcas desconocidas que no dan la talla en cuestión de sonido y calidad de fabricación. Si eso te ha ocurrido alguna vez, deberías saber que sólo hace falta buscar un poco para encontrar modelos de marcas populares que no ofrecen lo mejor, pero sí que alcanzan los estándares de la compañía.

Ese es el caso de los HDJ-CUE1BT: no son los mejores auriculares que ofrece Pioneer, pero tienen lo que deberías esperar por este precio. La calidad de construcción es un buen ejemplo. Tal y como esperaba, el plástico negro domina, excepto en las partes más importantes: las bandas metálicas que garantizan dos cosas: que no se van a romper a las primeras de cambio, y que no van a producir ruidos desagradables.

Esa última es una de las cosas que más me molestan de unos auriculares baratos, el constante 'quejido' del plástico que puede afectar al disfrute de mi música. No me ha ocurrido con estos Pioneer, y eso ya es más de lo que puedo decir de otros incluso más caros. Lo mejor es que eso no ha afectado a la portabilidad, y tenemos la opción de plegar los auriculares para transportarlos más fácilmente (aunque no esperes una bolsa de transporte a este precio). La calidad de fabricación es, por lo tanto, buena teniendo en cuenta el precio.

Lo mismo puedo decir de la comodidad: es apropiada sin ser excelente. Estos son auriculares 'on-ear', es decir, que no cubren nuestra oreja (como los 'over-ear') sino que se apoyan encima de la oreja; eso los hace más pequeños y portátiles, y además, hay mucha gente que los prefiere así. Lo malo de los 'on-ear' es que pueden provocar mucha fatiga después de unas horas de uso, y ese ha sido mi caso; pero mientras que mantengas tus sesiones en una duración razonable, y no tengas los cascos puestos durante todo el día, como es mi caso, no deberías tener muchos problemas.

Por supuesto, siendo un dispositivo Pioneer, y con la cantidad de DJs que los han usado, podemos rotar cada auricular unos 90 grados para ponérnoslos en la oreja sin necesidad de usar la diadema, sosteniéndolos con la mano.

Ayuda mucho que la diadema esté acolchada, más de lo que esperaba, lo que reduce la posibilidad de dolores en la cabeza. Las almohadillas también están debidamente acolchadas, aunque son tal vez algo duras para mi gusto, parecen resistentes y duraderas, y las podemos intercambiar. De hecho, las almohadillas también sirven para personalizar nuestro dispositivo; Pioneer ofrece el pack HC-CP08, con almohadillas y cables en cinco colores diferentes para darle nuestro toque propio.

El sonido que esperabas

Si tu intención es comprarte unos Pioneer, el diseño es sólo un motivo; el otro es el sonido, por supuesto. Esperaba mucho de estos auriculares, y han cumplido con todas mis expectativas; y con esto, no quiero decir que sean los mejores auriculares para todo el mundo, ni mucho menos.

Tal y como esperaba, el sonido de los HDJ-CUE1BT da mucho protagonismo a los graves y por lo tanto, son ideales para escuchar música electrónica; hasta el punto de que son de los mejores que he escuchado para ese género. Realmente notas los impactos, y los 'drops' te volverán un poco loco. Es una gran experiencia si ese es tu género favorito.

Eso no significa que sean malos en otras tareas; es sólo que no son tan buenos como otras alternativas. En música pop y rock, las baterías dan otra dimensión a las canciones, algo que nos puede gustar o podemos odiar dependiendo de nuestros gustos. Lo peor es que en música clásica, he notado que algunos instrumentos se pierden en el rango medio, aunque lo bueno es que los agudos están muy bien tratados.

Hasta yo, que prefiero un sonido más 'plano' para mi día a día, reconozco que en alguna ocasión he cambiado a estos auriculares para escuchar una canción concreta, buscando algo más de impacto y profundidad, y lo he encontrado. Hay temas que no puedo volver a escuchar como antes. Los auriculares que fomentan los graves han recibido mala fama en los últimos años, pero estos Pioneer demuestran que tienen un lugar en el mercado; incluso los recomendaría como "segundos auriculares", para esos momentos en los que quieres 'algo más' de tu sonido.

Además, tengo que añadir que el aislamiento es muy bueno, y que han conseguido tapar más ruido externo que muchos de mis 'over-ear'.

Se conectan a tu móvil

Al igual que otros Pioneer, estos HDJ-CUE1BT vienen con un cable en espiral de 1,2 metros, que nos facilitará enormemente el movimiento, ya que se estirará hasta los 1,8 metros si tiramos de él. Esto es ideal, por ejemplo, en la mesa de mezclas, el equipo de música, o el ordenador. Además, la punta del cable tiene un diseño 'de bayoneta', que garantiza que no se separará del auricular incluso si tiramos fuerte.

Sin embargo, el verdadero motivo por el que comprar la versión "BT" viene en el nombre: la conectividad Bluetooth, que nos permite usarlo sin necesidad de cables. Ese es el motivo por el que nos encontramos varios controles en el auricular izquierdo, incluyendo un botón de encendido (que también cumple la función de pausa y reproducir) y un control de volumen.

Los HDJ-CUE1BT se comportan como unos auriculares inalámbricos cualesquiera, y una vez que los asociamos con nuestro dispositivo ofrecen la misma calidad de sonido, aunque donde perderás un poco será en el volumen máximo. Aún así, la experiencia es básica pero buena, y tiene los mismos puntos fuertes que con la conexión por cable. Un detalle que me ha sorprendido es que el 'lag', o latencia, no es muy elevado y es perfectamente posible disfrutar de películas y vídeos en el móvil sin tanta sensación de que el vídeo se 'adelanta' al sonido (aunque no es perfecto por las limitaciones de la conexión Bluetooth 5.0).

Cumpliendo las expectativas

Lo mejor que puedo decir de los Pioneer HDJ-CUE1BT es que son justo lo que esperaba: unos auriculares de calidad, con un sonido potente y la calidad de fabricación propia de la marca. En ese sentido, tal vez son los más 'aburridos', ya que aquí no encontrarás sorpresas negativas, pero tampoco positivas.

Con todo, son unos auriculares plenamente recomendables para los aficionados de la música electrónica, los DJs aficionados, y para quienes quieran ese 'algo más' en sus sesiones.