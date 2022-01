Firefox vuelve a la normalidad después de más de 4 horas sin conexión

El navegador Firefox ha dejado de funcionar de manera repentina esta mañana, un fallo que afectó a usuarios de todo el mundo pero que ya ha sido solucionado por Mozilla.

Poco después de las 9 de la mañana hora peninsular, el navegador web Firefox dejó de funcionar. Las páginas no cargaban, y el navegador parecía haberse quedado en un bucle infinito.

Además, en esta situación los procesos de Firefox empiezan a consumir muchos recursos, llegando a ocupar el 20% de la CPU en algunos casos; por lo tanto, los usuarios notaban como el resto de programas también va más lento o empezamos a tener problemas para usarlo.

Finalmente, y después de cuatro horas de problemas, la situación ya está volviendo a la normalidad. El equipo de desarrollo de Firefox ha confirmado en su cuenta de Twitter oficial ha confirmado los problemas de conexión, pero afirma que ya se han solucionado.

Si aún seguimos con problemas en Firefox, lo único que deberíamos hacer es reiniciar el navegador; aunque si aún así no se soluciona, podríamos reiniciar también el ordenador para asegurarnos de que no se quedan procesos en segundo plano.

Hi folks,



Firefox has witnessed outages recently and we are sorry about that. We believe it's fixed now and a restart should restore Firefox to normal. We will provide more information shortly. #firefoxdown #firefox