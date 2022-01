Google va a hacer que tu portátil, tu móvil, tus cascos y hasta tu coche se conecten entre si

Google ha aprovechado el CES 2022 para presentar novedades en su ecosistema Android que permitirá conectar todos nuestros dispositivos para usarlos de manera directa y sencilla.

Ya hemos visto el punto de partida de esta visión con Fast Pair. Para la mayoría de la gente, esa tecnología sirve para conectar nuestros nuevos auriculares inalámbricos a un móvil Android sin complicaciones: sólo con abrir el estuche de carga la primera vez, los auriculares aparecen en la pantalla del móvil. Muchos modelos actuales ya son compatibles, y Google afirma que ya se han producido más de 100 millones de conexiones con esta tecnología.

En realidad, Fast Pair está pensado para mucho más. Hoy, Google ha revelado que expandirá Fast Pair a los Chromebooks, y por lo tanto, los portátiles también serán capaces de emparejar auriculares con sólo hacer un click. Pero eso no es todo; también será posible emparejar nuestro nuevo Chromebook con un móvil Android, y traspasar los datos almacenados. De esta manera, ya no tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, ni meter la contraseña de la red WiFi, ya que esos datos serán aportados directamente por el móvil. Y cuando estemos usando el portátil, gracias a Phone Hub ya podemos ver y responder a notificaciones y continuar navegando por las mismas pestañas; esto evolucionará, y podremos seguir usando estas funcionalidades incluso si no tenemos el móvil al lado, y podremos acceder a la galería de fotografías para ver las imágenes en el ordenador.

No sólo los Chromebooks se beneficiarán de estas mejoras. Google también ha prometido que será posible conectar el móvil con ordenadores Windows usando Fast Pair, lo que nos permitirá sincronizar mensajes de texto y compartir archivos entre ambos dispositivos.

Más adelante, los televisores inteligentes con Google TV o Android TV también recibirán Fast Pair, para asociar nuestros auriculares y disfrutar de películas o series sin molestar al resto de la familia. Y Fast Pair también será la base del soporte de Matter, la plataforma conjunta de la casa inteligente en la que también participan Amazon y Apple; podremos conectar nuevos dispositivos compatibles con Matter a nuestra red, para controlarlos con Google Home sólo con unos toques.

La sincronización entre los dispositivos también supone que podemos usar uno para desbloquear el otro. Es algo que ya podemos hacer en los Chromebooks, que se desbloquean si desbloqueamos el móvil, y pronto, los relojes Wear OS nos permitirán desbloquear los Chromebooks, móviles y tablets Android. La plataforma se extiende hasta a los coches: con un teléfono Samsung o Pixel será posible abrir y arrancar coches de BMW, y en el futuro se expandirá a otras marcas que nos permitirán usar el móvil como llave, pero sin necesidad de sacarlo del bolsillo. Google afirma que es una tecnología que estará disponible en más móviles Android y en más coches. El Asistente de Google también podrá activar funciones como la calefacción del coche antes de que entremos, una función que primero estará disponible en modelos de Volvo.

Otra utilidad de conectar dispositivos es la posibilidad de enviar el vídeo, algo que ya es posible con Chromecast, que a partir de este año estará integrado en dispositivos de otros fabricantes como Bose. Pero ahora, Google afirma que está trabajando en una tecnología que nos permitirá pasar el sonido de unos auriculares Bluetooth entre dispositivos. El ejemplo que pone es el siguiente: estamos viendo una película en nuestra tableta, pero en ese momento nos llaman. De manera automática, la película se pausará y el sonido del móvil pasará a los auriculares de manera automática.