Limpiando el suelo de manera inteligente: probamos el nuevo aspirador en seco y húmedo de Roborock

El Roborock Dyad es el primer aspirador de su tipo de la compañía, uno de los lanzamientos más importantes, pero ¿resulta útil para la limpieza del hogar?

Roborock es una marca más famosa por sus robots aspiradores, y por aspiradoras de mano como la Roborock H7 que pudimos probar. Pero a finales de año, anunció que había creado un dispositivo nuevo que nos iba a permitir limpiar en húmedo, en vez de depender en exclusiva de la potencia del motor para aspirar la suciedad.

El Roborock Dyad, con un precio sugerido de 449 euros (aunque ya es posible encontrarlo más barato), es el resultado de esta inversión. Es un aspirador que funciona tanto para aspirar suciedad seca y mojada, como para fregar el suelo como si fuese una fregona eléctrica. Y tengo que advertir que, inicialmente, la idea me resultó un poco extraña.

Un aspirador diferente

No es que este sea un concepto nuevo, por supuesto; otras marcas ya ofrecen dispositivos similares en su catálogo, y en cierto sentido, Roborock ha llegado algo tarde a la fiesta. Lo que me resultó rara fue su implementación sobre el papel, y cuando vi por primera vez las fotos, lo primero que vi fue un aparato grande y aparatoso.

Y sí, cuando sacas el Dyad de la caja, eso es lo primero de lo que te das cuenta. Es mucho más grande que un aspirador convencional, algo requerido por el hecho de que no tiene uno sino dos tanques de agua: uno para agua limpia y otro para agua sucia. Eso supone que también es mucho más pesado, aunque eso lo podía perdonar teniendo en cuenta que no está pensado para levantarlo del suelo.

Después de un montaje extremadamente sencillo (sólo ten cuidado de poner el mango en la orientación correcta), y de encender el dispositivo, todas esas dudas desaparecieron instantáneamente, y fueron sustituidas por fascinación. Aunque el Dyad pesa 5 kg, realmente es como si fuese una quinta parte de eso, porque el propio dispositivo te ayuda a moverlo.

Sólo tienes que andar, y el Dyad se moverá por si solo, facilitando enormemente cubrir todo el salón o la habitación en un momento. Y entonces, cuando miras hacia atrás, es cuando te das cuenta de qué es lo que está pasando.

Limpieza inteligente

El Roborock Dyad se basa en un sistema de tres rodillos suaves (uno grande delantero y dos pequeños traseros), que friegan el suelo de manera suave al mismo tiempo que aspiran la suciedad. Lo interesante es que estos rodillos se mueven en dirección contraria entre sí, atrapando el polvo, el pelo de las mascotas, la leche que ha tirado el sobrino y porquerías variadas.

En el modo normal, el Dyad se comporta como una fregona, pero no tienes que mojar los rodillos: todo es automático. En la parte superior hay un depósito de agua de 820 ml, que tienes que rellenar de agua limpia; sólo hay que sacar el contenedor, llenarlo y volverlo a poner, es realmente sencillo. Cuando activamos el Dyad, los rodillos se mojarán con esta agua limpia, dejando el suelo húmedo pero no necesariamente mojado; lo suficiente para ayudar a quitar la suciedad pegada a las losas, que un aspirador no podría atrapar. El agua sucia y los elementos capturados de esta manera son absorbidos por el propio dispositivo, llenando un depósito de agua sucia de 620 ml.

Lo bueno del Dyad es que, aunque todo esto que he explicado es algo complicado, el funcionamiento no lo es. Sólo tenemos que rellenar el agua, pulsar un botón y mover el dispositivo por las zonas que queramos limpiar. También tenemos acceso a dos modos más: uno es "MAX", y básicamente aumenta la potencia al máximo para esos momentos en los que los necesitas.

¿Y cómo sabes que una zona está más sucia? Por

que el propio dispositivo te lo dice. La función que más me ha gustado del Dyad es la, un indicador justo encima del contador de batería que normalmente brilla en color azul, pero que muestra toques en color rojo cuando detecta manchas; en base a eso, el sistema puede aumentar automáticamente el flujo de agua para atacar mejor la suciedad. Por último, el tercer modo convierte el Dyad en una secadora, por lo que es perfecto para dar una pasada después de fregar.

Gracias al diseño del cabezal de 180 grados y de los rodillos, es fácil limpiar incluso las esquinas y las zonas más difíciles. Todo funciona de manera directa y sencilla, tal vez demasiado sencilla; me hubiera gustado algo más de control sobre el funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, no hay manera de controlar el flujo de agua, aunque siempre podemos activar el modo MAX si lo que queremos es una mayor vigorosidad en la limpieza.

Aunque el aspecto más criticable de este dispositivo es, sin duda alguna, el ruido que hace incluso en el modo normal; no es algo que vayas a poder usar mientras la familia está dormida, y la propia Roborock reconoce que alcanza los 78 db, como una lavadora o una batidora. Además, por defecto este aspirador es muy 'hablador', con voces constantes sobre el modo en el que está o qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Afortunadamente, se puede desactivar, aunque me hubiera gustado que al menos, las voces estuviesen en español y no en inglés, y que la pantalla mostrase más información, como el nivel del agua restante; aunque el depósito es transparente, puede ser difícil verlo desde el ángulo en el que usamos el aspirador.

Cuando terminamos de fregar o limpiar, el último paso consiste en poner el aspirador en la base de carga, y sólo con eso empezará a cargar la batería por si solo. Una batería que nos durará aproximadamente media hora (o 280 metros cuadrados según Roborock), incluso menos si cambiamos mucho de modos, por lo que es algo a tener en cuenta si queremos limpiar toda la casa, especialmente porque la carga es algo lenta. Cuando está en la base, toca la limpieza del propio dispositivo. Los rodillos se limpian sólo con pulsar un botón, y se iniciará un programa que se asegura de que toda la suciedad pegada se quita; aún así, es recomendable desmontarlos y limpiarlos por separado cada cierto tiempo. Una vez que hayamos vaciado el tanque de agua sucia, hemos terminado.

Una ayuda sorprendente

No es de extrañar que el Roborock Dyad haya sido uno de los lanzamientos más importantes de la compañía este año. No sólo se trata de un tipo de producto nuevo, que por primera vez permite la limpieza húmeda, sino que representa los esfuerzos del fabricante por ofrecer una alternativa a todas las posibles situaciones en las que nos podamos encontrar.

Con un diseño atractivo y un funcionamiento inteligente, este es un dispositivo moderno y con mucha tecnología interesante, como la detección de suciedad. Lo recomendaría especialmente para personas con problemas de movilidad o dolores después de tantos años fregando suelos; aunque parece pesado, se desliza fácilmente una vez que lo encendemos y puede ayudarnos más de lo que podríamos pensar.

El Roborock Dyad ya está disponible en plataformas como Aliexpress, donde ya está rebajado a 390 euros por la campaña navideña.