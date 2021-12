Probamos el Acer Chromebook Spin 514: potente y con resistencia de grado militar

El Acer Chromebook Spin 514 es una de las principales alternativas si queremos dar el salto a Chrome OS, gracias a una calidad de construcción sorprendente y toda la potencia que podamos necesitar en este tipo de dispositivos.

Los Chromebook continúan con su proceso de 'maduración'; aunque inicialmente sólo eran una opción real en las gamas más bajas, donde podemos encontrar portátiles muy baratos que cumplen con las funciones más básicas, poco a poco estamos recibiendo modelos más completos y, claro está, más caros.

El Acer Chromebook Spin 514 de 14 pulgadas, con un precio de 649 euros, es un buen ejemplo del nivel que han alcanzado estos portátiles con Chrome OS de Google; por ese precio, ya es posible conseguir un buen portátil Windows, así que ¿qué nos puede ofrecer?

Salto en calidad de construcción

Lo primero que he notado al probar tanto este modelo de Acer como el Asus Chromebook Flip CX5400 es que la calidad de fabricación se ha disparado; no estamos ante 'portátiles de juguete', que es la sensación que siempre me han dado los modelos más baratos. Para demostrarlo, Acer presume de resistencia de grado militar en este Spin 514, ofreciendo una seguridad adicional a la hora de usar el portátil en cualquier situación.

Eso se nota enormemente en su construcción, con un diseño reforzado; incluso cuando he hecho fuerza para intentar doblarlo, no he podido. Y no importa lo fuerte que golpeemos el teclado cuando escribimos, la cubierta no cederá y eso repercute en una experiencia de escritura superior.

El acabado también es elegante, aunque a simple vista este sigue siendo un 'portátil gris' como muchos otros, los bordes del portátil han sido cortados con diamante obteniendo un efecto muy bonito. Lo que no me ha gustado tanto es el peso de este portátil; con 1,64 kg, es uno de los modelos de 14 pulgadas más grandes y pesados que he probado. Hay mucho espacio sin usar, como en la pantalla, que tiene un enorme borde inferior con el logotipo de la marca; en este rango de precios aún es habitual encontrar estos diseños, y al menos el resto de bordes son relativamente finos.

La parte 'Spin' del nombre se refiere al diseño de bisagras, que nos permite abrir completamente la pantalla táctil para usarla como si fuera una tablet; y eso es más útil aquí que con un portátil Windows equivalente, gracias a que este Chromebook es capaz de ejecutar apps de Android como veremos más adelante. Sin embargo, la pantalla no se puede abrir con sólo una mano, y la dureza de la bisagra y el peso del dispositivo hace que sea algo aparatoso de usar.

En el futuro, me gustaría ver una transición más sencilla entre portátil y tablet y que no requiera tanta fuerza, además de mayor protección en la pantalla táctil, que no tiene Gorilla Glass.

Más potencia de la que requiere

Otra cosa que no solemos ver en los Chromebooks es un procesador en condiciones, pero este Spin 514 lo tiene: podemos conseguirlo con chips Ryzen de AMD, y el modelo de 649 euros en concreto tiene un Ryzen 5 3500C de cuatro núcleos y ocho hilos con una frecuencia que alcanza los 3,7 GHz como máximo.

Cuando salió, este era un gran procesador de gama media, y en ChromeOS se nota liberado. Creo que es por la ligereza del sistema operativo, pero este portátil se nota más rápido de lo que esperaba inicialmente; da igual la cantidad de tareas o lo que me haya propuesto hacer, siempre ha respondido. Es un rendimiento superior al que me esperaba de una CPU como esta.

Creo, sinceramente, que este procesador se le queda grande a ChromeOS. Para teletrabajo, es perfecto porque he podido tener varias aplicaciones web abiertas como Google Docs, Drive, Gmail, Chat, Meet al mismo tiempo, cambiando de una a otra sin problemas. Cuando vi que este modelo tenía sólo 8 GB de RAM, temí lo peor, pero la verdad es que el rendimiento en multitarea no se ve afectado.

Esto es cierto incluso si te pones a jugar. He podido disfrutar de todos los títulos que he probado sin problemas, con altas tasas de frames en juegos como Asphalt 8 o PUBG; sin embargo, hay algunos títulos que no son compatibles y no están disponibles para descargar desde la Play Store, como Genshin Impact, debido a la arquitectura x86 que usa el procesador (ARM es el estándar en móviles Android). Tampoco he tenido problema alguno en usar servicios de streaming como Xbox Game Pass o Stadia para disfrutar de juegos de consola; es en esos títulos que me he dado cuenta de que los altavoces son respetables, pero no tienen fuerza.

De hecho, a este nivel de rendimiento el verdadero obstáculo está en el sistema operativo. ChromeOS sigue siendo un sistema basado principalmente en aplicaciones web, así que estamos limitados en los programas que podemos ejecutar. Una gran ayuda está en la compatibilidad con apps de Android; tenemos la Google Play Store preinstalada y podemos instalar las mismas apps que tenemos en nuestro móvil.

Si ya tienes un móvil Android, la experiencia con ChromeOS ha mejorado mucho. Podemos sincronizar el portátil con el móvil, instalar las mismas apps e incluso usarlo para desbloquear el portátil sin necesidad de introducir la contraseña, gracias a Smart Lock.

Como tablet, el Spin 514 es mucho más grande de lo que tal vez estás acostumbrado, pero se comporta muy bien y ejecuta las apps exactamente como si fuese una tablet Android; es familiar y muy fácil de usar, y te permite disfrutar de la nueva pantalla viendo películas sin distracciones. Se trata de un panel de 14 pulgadas y resolución 1920 x 1080 píxeles que me ha agradado, tal vez porque no esperaba mucho. Los niveles de brillo son correctos y la nitidez es la que necesitas tanto para leer como para contenido multimedia; pero los colores están poco saturados y por lo tanto, no tienen mucho impacto. Con todo, es mejor que otras pantallas que he usado a este precio.

La selección de puertos es buena, con todo lo que podríamos esperar incluyendo dos puertos USB-C (que sirven para cargar el portátil), un puerto USB-A y un HDMI y los profesionales agradecerán el lector de tarjetas microSD y el conector Kensington. Curiosamente, junto con los puertos también tenemos dos botones para controlar el volumen, pese a que el teclado ya tiene controles de volumen; son útiles si usamos el dispositivo como tablet.

Hablando del teclado, me ha gustado mucho la sensación táctil que tiene, y aunque no es el mejor del mercado, a este precio probablemente lo es. El trackpad es grande y el tacto es bueno.

Una de las mejores experiencias con ChromeOS

Si quieres experimentar con ChromeOS, el Acer Chromebook Spin 514 es una de las opciones más recomendables. Aunque existen portátiles más caros basados en el mismo sistema, por ahora no recomendamos gastar más por esta plataforma; simplemente, no lo necesita. Con el Ryzen 5 3500C, ChromeOS se mueve ligero y es capaz de dar lo mejor de sí. Evidentemente, no es un sistema tan complejo y capaz como Windows, incluso con el añadido de las apps de Android, y eso es algo a tener en cuenta.

El Spin 514 también puede servir como reemplazo a las tablets Android, gracias al diseño de las bisagras que permite abrir completamente la pantalla; aunque en este modo puede ser demasiado grande y pesada para muchas personas.

El Acer Chromebook Spin 514 ya está disponible en la tienda de Acer y en muchos establecimientos en España.