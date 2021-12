El misterio de la última gráfica de Nvidia: ha sido lanzada en 'secreto'

La 'nueva' GeForce RTX 2060 de 12 GB es uno de los lanzamientos más raros de los últimos años: ha llegado por sorpresa y sin ningún tipo de anuncio de parte de Nvidia.

Normalmente, cuando una nueva tarjeta gráfica llega al mercado, atrae la atención de todo tipo de entusiastas; son eventos que los fabricantes promocionan hasta la saciedad. En cambio, la RTX 2060 de 12 GB simplemente apareció de repente en los 'drivers' de Nvidia, y la semana siguiente marcas como Zotac, Gigabyte y Galax empezaron a venderlas, pero no tiene PVP, ni está disponible directamente a través de Nvidia. ¿De dónde ha salido?

Estamos ante un relanzamiento de un chip viejo, ya que la generación actual de esta gama es la RTX 3060; la única diferencia respecto al modelo original, lanzado hace ya tres años, es la memoria de vídeo, que ahora alcanza los 12 GB en vez de los 6 GB iniciales. Por lo tanto, se trata de un modelo de gama media que podrá ejecutar todos los juegos modernos sin problemas, aunque en muchos casos tendrá que bajar la calidad para alcanzar los 60 frames por segundo; su gran ventaja estará en la compatibilidad con tecnologías como DLSS y ray-tracing.

Pero, ¿por qué relanzar ahora un modelo viejo, justo cuando hay más demanda por gráficas para videojuegos, y por qué hacerlo de manera tan secretista? Todo indica que este modelo está dirigido a criptominería, y que Nvidia no espera que termine en las manos de ningún jugador; que la gráfica no tenga PVP, y que no haya implementado ninguna limitación para minar criptomonedas como los nuevos modelos parece demostrarlo.

Nvidia probablemente ha preferido no dar publicidad a este producto para evitar las críticas de su público original, los jugadores; lanzar una gráfica sólo para los 'criptomineros' es el equivalente a insultar a su base de usuarios más fiel. La compañía ya lanzó modelos diseñados para los algoritmos cripto, en un intento de que los jugadores tuviesen acceso a los modelos para videojuegos; pero esa estrategia ha resultado ser un fracaso, como demuestra este lanzamiento.

La RTX 2060 de 12 GB ya está disponible en algunas tiendas por unos 700 euros, más del doble de lo que normalmente costaría un modelo como ese; pero sin PVP, es difícil decir si ese es el precio que Nvidia estaba buscando.

Sea como sea, al menos esto no es todo lo que Nvidia tiene entre manos; se rumorea que a principios de 2022 se lanzará una nueva generación de gráficas, mejoradas y potenciadas respecto a los modelos actuales.