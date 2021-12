Genesis Lith 400 RGB: una vez que pruebas un teclado de bajo perfil, puede que no quieras volver

Genesis se suma a la moda de los teclados de perfil bajo con el Lith 400 RGB, un modelo basado en interruptores con diseño de mariposa que permiten obtener un grosor mínimo.

Si nos fijamos en los teclados gaming disponibles en el mercado, la mayoría son mecánicos o son lo suficientemente altos como para ofrecer un cierto recorrido en sus teclas; eso es porque los jugadores aprecian mucho más esa sensación táctil, pese a que a largo plazo tenga consecuencias con dolencias en los dedos y las muñecas.

Por eso, recientemente estamos viendo una mayor apuesta por teclados gaming de perfil bajo; como su nombre indica, son más finos y por lo tanto, las teclas no están tan altas. Suena extraño, pero puedo corroborar que funciona; no en vano, llevo meses usando un teclado de perfil bajo para trabajar día a día, y he notado enormemente sus beneficios. Así que me alegré mucho cuando Genesis me ofreció probar su modelo Lith 400 RGB; con un precio de sólo 60,60 euros, no sólo es una alternativa más ergonómica, sino también más barata.

Los beneficios del bajo perfil

La prioridad en un teclado de bajo perfil es, como su nombre indica, reducir al mínimo la altura (el perfil visto de lado) para que las manos puedan descansar sobre las teclas de manera más natural, en vez de forzar las muñecas en un ángulo como es habitual. Resulta algo difícil acostumbrarse al principio, especialmente si llevas toda la vida escribiendo en teclados convencionales; pero a la larga, tu cuerpo lo agradecerá.

Los beneficios se notan instantáneamente; el Genesis Lith 400 es un teclado muy cómodo de usar, cuyas teclas requieren sólo 55 gramos de fuerza para ser actuadas. Como resultado, la escritura se vuelve mucho mas rápida casi sin darnos cuenta, porque no tenemos que presionar las teclas con tanta presión y podemos pasar a la siguiente tecla mucho más rápidamente.

El Lith 400 también viene con un reposamuñecas integrado de plástico en la propia carcasa del teclado; aunque no es muy grande, y en mi caso no me ha ayudado mucho, su inclusión es de agradecer. También tenemos la posibilidad de poner el teclado en un ángulo si eso nos resulta más cómodo, aunque sólo hay una opción de altura y no dos como vemos en modelos más completos.

La velocidad de escritura es otra diferencia del bajo perfil, ya que no tenemos tanto recorrido que bajar cada vez que pulsamos en una tecla; aunque si esto es bueno o malo dependerá de la opinión de cada usuario. Normalmente, los usuarios entusiastas y jugadores requieren de una cierta sensación táctil en las teclas, y los fabricantes han ideado diferentes métodos para conseguirla, como interruptores ('switches') mecánicos; en cambio, seguramente para reducir los costes de este producto, Genesis ha optado por una solución más polémica: interruptores de tijera.

Este tipo de diseños es más común en ordenadores portátiles, donde la prioridad es usar el menor grosor posible; y siendo sincero, cuando leí eso esperaba lo peor de este teclado, después de haber probado incontables portátiles con este diseño. Pero Genesis afirma que lo ha optimizado, para crear lo que llama X-Scissors para ofrecer el rendimiento que esperan los jugadores.

En la práctica, es cierto que este teclado es mejor que la inmensa mayoría de los que me he encontrado en portátiles, pero sigue siendo eso, un teclado de portátil. El tacto, especialmente, es difícil de amar, dando una sensación 'blanda' cuando llegamos al final del recorrido de la tecla.

Pero si eres capaz de acostumbrarte a esto, hay muchos motivos por los que elogiar estas teclas. Ofrecen una sensación táctil que no suelo notar en teclados tan finos, algo que ayuda mucho, ya estemos jugando o escribiendo un artículo como es mi caso. Y además, es mucho mejor que la inmensa mayoría de teclados de membrana que hay ahí fuera.

Partiendo del hecho de que este no es un teclado mecánico, creo que Genesis ha conseguido lo siguiente mejor con este diseño X-Scissors, al menos en la experiencia de uso. A este precio, era imposible usar 'switches' mecánicos, así que esta es una gran solución.

RGB y varias opciones

Hablando del precio, hay que tener en cuenta la enorme cantidad de opciones y posibilidades que ofrece el Lith 400 RGB por sólo 60 euros. Para empezar, su nombre indica que tiene retroiluminación RGB, que funciona por zonas y no por teclas; eso implica que todo el fondo del teclado puede iluminar con diferentes colores y efectos. No sólo eso, sino que también nos encontramos con una línea RGB en los lados y el frontal del teclado, bañando de luz nuestra mesa en un efecto muy llamativo. Eso, junto con el diseño, hace de este uno de esos teclados que consiguen llamar la atención de cualquiera que los vea.

Los efectos de iluminación se pueden controlar a través del programa oficial; aunque es sencillo comparado con otros como Razer Synapse, tiene varias opciones interesantes. Podemos activar diferentes efectos, incluyendo el "PRISMO Effect" que cambia los colores del teclado constantemente, pero también tenemos efectos de 'respiración', de 'ola', o podemos hacer que el teclado responda a las pulsaciones de teclas.

Desde el programa también podemos crear macros fácilmente, asociando acciones a teclas concretas, aunque lamentablemente no hay teclas macro dedicadas especialmente para eso. Tampoco tenemos teclas multimedia, cuya función se integra en las teclas de función.

También tenemos añadidos interesantes, como un puerto USB-A de salida para conectar nuestros dispositivos y puertos de audio para los auriculares y el micrófono. Aunque sin duda alguna, el detalle más curioso es la zona para poner nuestro smartphone o tablet; si eres de los que deja el móvil tras el teclado para tenerlo siempre a la vista, en este teclado tienes una zona dedicada.

Muy barato

El aspecto más criticable del Lith 400 RGB es la calidad de construcción, que es muy pobre. Está completamente fabricado en plástico, y es demasiado fácil doblar el teclado sólo con aplicar un poco de fuerza; y eso se nota al escribir si eres de los que golpea duramente las teclas. El plástico tampoco da una buena sensación al tacto.

Más me ha molestado la goma deslizante en la base del teclado, que puede no servir de nada dependiendo de la superficie. Si tienes una alfombrilla grande, como la Boron 500 XXL de Genesis, este teclado resbala demasiado; pero en la mesa no he tenido tantos problemas.

El Genesis Lith 400 RGB puede ser una gran elección si siempre tuvimos curiosidad por los teclados de perfil bajo, pero nunca nos atrevimos a comprar uno. La sensación de las teclas es mejor que en un teclado de membrana convencional, así que sólo por eso ya puede ser un salto respecto a lo que tenemos. También tiene varios añadidos interesantes, e iluminación RGB completa. Lo malo es que todo eso tiene un precio, y para no subirlo, Genesis ha recortado un poco en la calidad de fabricación. Con todo, es lo que esperarías de un teclado de 60 euros.

De hecho, sólo con buscar un poco podemos encontrar el Lith 400 RGB incluso más barato; en PcComponentes está por 55 euros, por ejemplo.