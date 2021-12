Estos auriculares para trabajo híbrido están a otro nivel: probamos los Jabra Evolve2 75

Jabra se ha superado a sí misma con unos auriculares para trabajo repletos de funciones y con materiales de alta calidad, aunque todo ello repercuta en un precio superior a lo acostumbrado.

Este tipo de auriculares se han vuelto muy solicitados, no sólo con la expansión del teletrabajo por la pandemia, sino también por las nuevas necesidades de entornos de trabajo híbridos y la próxima llegada del metaverso. Los Evolve2 75, con un precio de 329 euros, se presentan como una de las opciones más punteras de Jabra, sólo por debajo de los brutales Evolve2 85.

Si ahora estás usando unos simples auriculares con cable, puede que te estés preguntando si merece la pena pagar tanto por algo tan básico; pero no es hasta que los usas que te das cuenta de la cantidad de posibilidades que se abren con unos auriculares más completos como estos.

Máxima claridad en tus llamadas

La principal ventaja de estos pequeños auriculares inalámbricos está en la gran cantidad de nuevas tecnologías que implementan, empezando por la cancelación activa de ruido. Jabra ya me sorprendió con sus algoritmos en productos comerciales como los Jabra Elite 7, así que no es una sorpresa que estos Evolve2 75 sigan el mismo camino.

La gran diferencia es que estos auriculares no están diseñados para disfrutar de música o contenido multimedia (aunque cumplen en esas circunstancias, con un gran tratamiento de los graves), sino para llamadas y videollamadas. La tecnología de cancelación de ruido aplicada a este tipo de uso nos permite participar en reuniones virtuales en cualquier parte, con la seguridad de que nos vamos a enterar de todo, y nos podrán escuchar correctamente.

Los algoritmos de Jabra se comportan especialmente bien con el ruido de oficina, como el tecleo constante, las puertas abriéndose y cerrándose, o el murmullo constante. He comprobado que el volumen de esos sonidos bajaba a niveles casi imperceptibles mientras estaba atendiendo una videollamada, lo que me ayudó a concentrarme en lo que se decía y por lo tanto, mejoró mi productividad. Por supuesto, tienen sus limitaciones, y los ruidos más fuertes e inesperados consiguen pasar; pero por lo demás, a menos que alguien pegue un portazo o un golpe en la mesa, realmente no te molestará, y sólo si te concentras escucharás los sonidos de fondo.

Estos algoritmos no se aplican sólo al sonido que tú escuchas, sino también al que emites. De nada sirve escuchar con claridad si el resto del grupo se 'come' todos los ruidos de tu zona. Para evitar esto, los Evolve2 75 cuentan con una tecnología de formación de haces de 8 micrófonos, que captura sonidos en nuestro entorno y en el micrófono principal; el chipset y los algoritmos de Jabra usan toda esa información para dar prioridad a nuestra voz frente a los ruidos de fondo.

En mis pruebas, en ningún momento nadie se ha quejado de que no me podía escuchar claramente. En grabaciones de mi propia voz, he comprobado que las fortalezas del algoritmo en grabación son similares a las de reproducción; en otras palabras, no fue capaz de tapar sonidos puntuales o intermitentes, pero funcionó muy bien contra el sonido constante, y tapó bien el ruido de mi teclado. A cambio, en los momentos de mayor cantidad de ruido se notaron distorsiones en mi voz, que pueden parecer poco naturales pero que no afectaron demasiado a la claridad.

La mejor calidad y comodidad

El rendimiento de la cancelación de ruido es más llamativo cuando te das cuenta de que estos auriculares son de tipo 'on-ear'; es decir, que la almohadilla no cubre completamente la oreja, sino que se mantiene sobre esta. Jabra explica que ha conseguido un aislamiento superior gracias al uso de dos tipos de espumas viscoelásticas, y se nota. La espuma en la zona exterior de la almohadilla es más dura, por lo que aprieta un poco más sobre los bordes de la oreja y aísla mejor frente al sonido externo; en cambio, la espuma de la zona interior es blanda para mejorar la comodidad.

Esos detalles, junto con los materiales de calidad usados, hacen de los Evolve2 75 unos auriculares muy cómodos para las largas horas de trabajo. Además de las almohadillas, la diadema también está recubierta de cuero sintético, y es lo suficientemente mullida como para no molestar. Además, las piezas internas de la diadema son de metal, y no de plástico, lo que elimina ruidos molestos y suma a esa sensación de calidad. Además de la altura, también podemos variar la rotación de las almohadillas para que se ajusten lo mejor posible a nuestra cabeza.

Incluso donde se usa el plástico, este es elegante y con un buen tacto, como en los propios auriculares. Es el auricular derecho encontramos el micrófono, que normalmente permanece oculto cuando lo cerramos; sólo con empujar hacia abajo podemos sacarlo, y responder automáticamente a la llamada sin necesidad de pulsar ningún botón.

Los Jabra Evolve2 75 cumplen con los requisitos impuestos por Microsoft para oficinas abiertas, y eso incluye un botón dedicado para Microsoft Teams; aunque también podemos conseguir una versión genérica, y los auriculares están preparados para todas las plataformas, incluidas Zoom y Google Meet. Esta integración llega a la 'Busylight', una luz en la parte frontal de los auriculares que indica si estamos ocupados con una llamada. En el auricular derecho también encontramos los controles básicos de reproducción.

El auricular izquierdo, por su parte, tiene un botón que nos permite activar la cancelación activa de ruido, o la función 'hearthrough', que usa los micrófonos incorporados para reproducir el sonido de nuestro entorno; muy útil para escuchar avisos sin quitarnos los auriculares. Esta y otras funciones son configurables en la app Jabra Sound+.

A la izquierda también encontramos la conexión USB-C, que nos permite conectar los auriculares por cable a nuestro ordenador; lamentablemente, ese puerto y la conexión Bluetooth son las únicas opciones de conectividad que tenemos, y ni siquiera contamos con una entrada analógica tradicional. Al menos, en la excelente bolsa de transporte incluida viene un adaptador Bluetooth USB si nuestro ordenador no tiene esa conexión.

El elemento más llamativo son dos pines metálicos en el auricular izquierdo; sirven para recargar los Evolve2 75 con la base de carga incluida en la caja. De esta manera, no tenemos que liarnos con cables, y simplemente dejar los auriculares encima de la base; pese a lo que aparenta en la foto, se mantienen en equilibrio y así son mas fáciles de coger en una llamada de emergencia.

Son ese tipo de detalles los que justifican el precio de estos Jabra Evolve2 75, 329 euros; no estamos ante unos auriculares de trabajo convencionales, y Jabra ha pulido todos los aspectos, desde la comodidad a la cancelación de ruido, para ofrecer una experiencia excepcional. Uno de los pocos motivos por los que no querrías estos auriculares es si los 'on-ear' te molestan, aunque estos probablemente son los más cómodos que he probado; si es tu caso, Jabra también tiene los Evolve2 85, que son 'over-ear'.

Jabra Evolve2 30, la alternativa asequible

Pero por mucho que me deshaga en halagos a los Evolve2 75, no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero para gastar en unos auriculares para el trabajo. Afortunadamente, Jabra ofrece otras opciones, como los Evolve2 30 que también he podido probar con un precio de 99 euros.

Tres grandes diferencias respecto a sus hermanos mayores: los Evolve2 30 tienen cable, concretamente un USB-A que podemos conectar directamente a nuestro ordenador, no tienen cancelación activa de ruido y son más pequeños. Sin embargo, conservan otros aspectos importantes, como la excelente comodidad y la calidad de los materiales usados, además de algunas de las funcionalidades como la integración con Microsoft Teams y la 'Busylight' que indica si estamos ocupados.

También son auriculares 'on-ear', pero son tan pequeños y ligeros que resultan ser incluso más cómodos para largas horas de uso. De hecho, son tan pequeños, que me lo han llegado a comentar en una videollamada, pero lo mejor de todo es que el tratamiento del sonido sigue siendo tan bueno como siempre, tanto en reproducción como en grabación.

Los Evolve2 30 usan 'drivers' de 28 mm con la calidad a la que Jabra nos tiene acostumbrados, así que no he tenido problema alguno en comprender lo que decía el resto de participantes de la videollamada. Para la captura de voz, Jabra ha implementado un sistema de dos micrófonos para capturar nuestra voz reduciendo el ruido ambiental; los resultados no llegan al nivel de los Evolve2 75, pero tampoco se quedan muy lejos y nadie tendrá problemas en entenderte.

En definitiva, Jabra ofrece varias soluciones para esta era de trabajo híbrido. Todas tienen en común un buen sonido y tecnologías avanzadas de captación de nuestra voz; aunque personalmente, también me ha sorprendido la calidad de fabricación y la comodidad.

Por último, me gustaría destacar un aspecto del que normalmente no hablo: el empaquetado de estos dispositivos. Jabra apuesta por materiales 100% reciclados, e incluso los Evolve2 30 vienen en una bolsa de papel que podemos tirar tal cual. Los Evolve 2 75 vienen en una caja de cartón completamente reciclada, aunque se sigue usando plástico para cubrir algunos elementos como el cargador. Ambos auriculares vienen con bolsa de transporte de gran calidad y buen tacto, un buen detalle si los vamos a usar en movimiento.