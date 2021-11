¿Dónde está la reproducción aleatoria en Spotify? Por qué la han quitado y cómo puedes recuperarla

Una petición de la artista británica Adele ha motivado a Spotify a quitar la reproducción aleatoria de álbumes, dejando a los usuarios algo confusos.

La cantante ha confirmado que eliminar esa funcionalidad fue su "única solicitud" para que su último álbum, "30", estuviese disponible en la plataforma de streaming. Sin embargo, el botón de reproducción aleatoria también ha sido eliminado de todos los álbumes, y ahora sólo se puede reproducir en el orden impuesto por el artista o la banda.

Esa es la razón por la que Adele y otros artistas han pedido la eliminación de esa funcionalidad: para devolverles el control de cómo se disfruta su obra. Adele afirma que no crean los álbumes con "tanto cuidado sin motivo"; un álbum cuenta una historia, y las historias deben ser escuchadas en el orden que han establecido. Es un argumento con sentido, pero que no ha calado bien entre todos los usuarios, pese al entusiasmo con el que Spotify la ha abrazado.

Y es que vivimos en la era del streaming, en el que con sólo pulsar un botón tenemos acceso a nuestra radio personal, con canciones provenientes de distintos álbumes y en un orden completamente diferente. Mucha gente se ha acostumbrado a escuchar música de esta manera, sin seguir el orden establecido, especialmente entre las nuevas generaciones; cada vez menos gente pone un disco para escucharlo de principio a fin, y es algo que se está notando incluso en las nuevas producciones, con canciones cada vez más cortas para generar más escuchas en listas de reproducción y por lo tanto, más ingresos en servicios de streaming.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don't create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening ?????? https://t.co/XWlykhqxAy