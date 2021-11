Una tableta ideal para empezar a dibujar con tu ordenador: probamos la One by Wacom

Si queremos dar rienda suelta a nuestra creatividad, una de las opciones más baratas viene de la mano de Wacom, con una tableta muy barata pero que ofrece una buena experiencia.

Las tabletas son una herramienta imprescindible para muchos creadores de contenido, desde aficionados a profesionales; sin embargo, también pueden llegar a ser muy caras. Si nos fijamos en el catálogo de la propia Wacom, encontramos modelos que superan los 3.500 euros.

Pero que semejantes cifras no nos mareen; en realidad, puedes empezar a crear con una tableta mucho más sencilla y barata, y a partir de ahí, decidir si quieres dar el salto a modelos más punteros.

Una tableta para principiantes

La One by Wacom es el modelo de la marca dirigido a quienes quieren explorar esta experiencia. Destaca por partir de un precio de sólo 39,91 euros para el modelo más pequeño; nosotros hemos podido probar el modelo mediano, que cuesta 59,91 euros a cambio de un mayor espacio útil.

Hablo en plural porque, en esta ocasión, he necesitado ayuda. Bien sabe todo el que me conoce que no soy la persona más apropiada para un trabajo creativo, así que solicité el apoyo de mi hermano, más ducho en estas cuestiones. Las conclusiones son muy interesantes: esta es una tableta sorprendente para el precio que tiene, pero no está falta de limitaciones.

Estamos ante una tableta de un tamaño algo reducido, pese a ser la "mediana"; con un ancho de 277 mm, el primer problema que te encontrarás si siempre has dibujado en papel es que no tiene el tamaño de un folio. Es algo a lo que hay que acostumbrarse pero, afortunadamente, es uno de los pocos aspectos que rompen un poco la experiencia.

Y es que, en los demás aspectos, dibujar en la One by Wacom es muy parecido a dibujar en papel. La sensación que ofrece el lápiz al pasar por la superficie es rugosa, simulando la sensación del lápiz pasando por el papel. Esto no se ha implementado sólo por cuestión de gustos, sino que es funcional: esta rugosidad otorga un mayor control sobre el trazo, evitando que nos pasemos de frenada y tengamos que corregir.

El lápiz incluido con la tableta también ayuda, siendo ligero pero no tanto como para que parezca que estamos usando una pluma. Eso sí, un detalle importante que debemos tener en cuenta es que nuestro trazo se detecta incluso si la punta del lápiz no roza directamente con la superficie.

Dibujar y escribir con el lápiz de la One by Wacom es intuitivo, principalmente porque nuestros gestos se traducen directamente a la aplicación que estemos usando; traduce perfectamente los movimientos de nuestra mano, y eso ayuda a eliminar barreras. No requiere baterías, y de ahí que se haya controlado tanto el peso.

Otro aspecto que también tendrá que 'estudiar' el principiante es la diferencia de grosor dependiendo de la fuerza que hagamos; en nuestras pruebas, la diferencia se ha detectado correctamente, resultando en un trazo más grueso o más fino. Es una de las principales herramientas que tendrás a tu mano, además de los dos botones incluidos en el propio lápiz para iniciar funciones de la app que estemos usando; aunque se echa en falta un botón más en la parte superior.

Para estudiantes, o profesores

Wacom también promociona mucho el uso educativo de esta tablet, tanto para profesores como para estudiantes. En un mundo en el que las clases online siguen teniendo mucha importancia, la posibilidad de tener una pizarra virtual controlable con la tableta puede dar más profundidad a las lecturas. También puede servir para tomar notas con dibujos, de manera rápida y sencilla.

La tableta se nota rígida y no parece que se vaya a romper fácilmente, pese a (o tal vez, debido a) su fabricación completamente en plástico. Un detalle útil es que podemos guardar el lápiz en la propia tableta, gracias al lazo con el logotipo de la marca en el lado derecho.

La instalación y el uso de la One by Wacom es muy sencillo. Se conecta por USB a nuestro ordenador, y es detectada automáticamente tanto en ordenadores Windows como en los Chromebooks; esta es una de las grandes novedades de este modelo, y que hemos podido probar en persona con un portátil ChromeOS.

Pero es esa sencillez la que revela las limitaciones de esta tableta. Ya hemos hablado del tamaño, pero no es el único aspecto que querrías mejorar en este dispositivo. El hecho de que no tenga una pantalla integrada hace que tengas que dibujar "a ciegas", mirando la pantalla del ordenador en vez de lo que estás haciendo; mucha gente es capaz de acostumbrarse a esto, pero hay quienes no son capaces. Este dispositivo te puede ayudar a descubrirlo.

De hecho, creo que ese es el principal propósito de este dispositivo: aprender a usar una tableta. Gracias a su reducido precio, es un pequeño "capricho" que nos podemos dar si siempre hemos querido descubrir cómo se usa una tableta; tal vez nos puede ayudar a descubrir que es la herramienta que echábamos en falta en nuestras vidas. Sin embargo, si ya tienes algo de experiencia con tabletas, este modelo es demasiado simple y básico como para contentarte.

Curiosamente, lo que menos me ha gustado de esta tableta es el nombre, "One by Wacom". Ya existe una Wacom One, y es una tableta con pantalla integrada; digamos que es difícil distinguir una de otra si le das el nombre a alguien.

La One by Wacom está disponible ya a partir de 39,91 euros por la versión pequeña, y por 59,91 euros por la versión mediana en la tienda de Wacom.