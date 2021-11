Tidal va a por Spotify con una nueva versión gratis

Una de las principales alternativas a Spotify en el streaming de música, Tidal, ha anunciado un importante cambio en su estrategia para obtener usuarios.

Hasta ahora, Tidal se ha centrado en la calidad de sonido por encima de todo; fue el primer servicio en ofrecer canciones en alta definición y con tasas de bits muy superiores a la competencia. A cambio, la suscripción es algo más cara, pero el servicio, creado por el rapero y productor Jay-Z, está dirigido a entusiastas y audiófilos que quieren disfrutar de la música como los músicos la imaginaron.

Eso ha resultado no ser suficiente para conquistar el mercado. Además, Tidal ya no es tan especial como antes, y competidores como Apple Music y Amazon Music ya ofrecen música en alta definición. Se esperaban cambios después de que Square, la firma de pagos fundada por Jack Dorsey (sí, el de Twitter), adquiriese el servicio por 302 millones de dólares el pasado mes de marzo, y ya han llegado.

Tidal ha anunciado el lanzamiento de una nueva suscripción, completamente gratuita; sólo con crear una cuenta, los usuarios tendrán acceso al catálogo de 80 millones de canciones, aunque por el momento, está disponible sólo en los EEUU. Este tipo de cuentas gratuitas tiene ciertas limitaciones, por supuesto; la principal es la calidad de sonido, que se queda en 160 kbps, peor sonido que muchos MP3s. Tampoco tendrán acceso a funciones adicionales como la posibilidad de escuchar sin conexión.

Curiosamente, este servicio no tendrá anuncios de terceros, por lo que Tidal no recibirá ingresos adicionales por cada usuario que consiga de esta manera. A cambio, cada cierto tiempo interrumpirá la reproducción con mensajes ofertando el salto a una de las suscripciones de pago. La idea es convencer a los que no estaban seguros del servicio para que lo prueben, y entonces ofrecerles una manera sencilla de empezar a pagar.

Además, el resto de suscripciones ha recibido algunos cambios. La básica sigue siendo HiFi, con calidad de audio hasta 1411 kbps, reproducción offline y conectividad con nuestros dispositivos, por 9,99 dólares; como novedad, se añade "Mi actividad", con datos de uso diarios.

HiFi Plus traerá muchos cambios, específicamente en la manera en la que se reparte el dinero entre los artistas. En vez de usar el método tradicional de asignar pagos según la cantidad de reproducciones totales, los 19,99 dólares de la suscripción de los usuarios de HiFi Plus se repartirá sólo entre los artistas que han escuchado; además, se asignará 10% directamente al artista que hayan escuchado más.

Estos dos nuevos planes de suscripción sí llegan a España, aunque por el momento, no hay información sobre la llegada del plan gratuito.