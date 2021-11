¿Qué pasa si sigo usando Windows 10 y no actualizo a Windows 11?

Microsoft ha presentado sus planes para las futuras actualizaciones de Windows 10, que seguirá siendo soportado aún algunos años al mismo tiempo que Windows 11.

La prioridad, por supuesto, está en Windows 11. El nuevo sistema operativo se está extendiendo más rápidamente que Windows 10 en su día, y ya es posible actualizar muchos ordenadores a la última versión.

Microsoft ha anunciado que continuará este impulso, acelerando aún más este lanzamiento progresivo; que no te extrañe si de repente ves un aviso de que tu ordenador se puede actualizar a Windows 11. La propia Microsoft reconoce que va más rápido de lo que creía.

La cuestión es qué pasa si no queremos, o no podemos, actualizar a Windows 11. Muchos equipos no podrán actualizar por los nuevos requisitos técnicos de Windows 11, una polémica que aún afecta a Microsoft; tal vez por eso, la compañía ha aprovechado para tranquilizar a los usuarios que se quedarán en Windows 10, prometiéndoles cambios en las actualizaciones.

A partir de ahora, Windows 10 recibirá actualizaciones una vez al año, empezando por la lanzada esta misma semana, la Windows 10 November 2021 Update. Es un cambio importante, teniendo en cuenta que Windows 10 antes recibía dos grandes actualizaciones al año. Pero en realidad, ahora Windows 10 tendrá el mismo ritmo de actualizaciones que Windows 11, que también las recibirá anualmente.

Windows 10 se presentó como el "último sistema operativo" de Microsoft, que iba a ser actualizado constantemente para recibir nuevas funcionalidades; ese proyecto ha resultado ser más difícil de llevar a cabo de lo que Microsoft creía, y de ahí que ahora sólo vaya a lanzar actualizaciones anuales.

En Windows 10, estas actualizaciones probablemente no serán muy grandes. La de noviembre apenas trae algunas novedades, como el soporte de computación por GPU en el subsistema Windows para Linux. Además, Windows 10 también recibirá la nueva Tienda de Microsoft, estrenada con Windows 11.

Windows 10 seguirá recibiendo soporte de Microsoft al menos hasta el 14 de octubre de 2025; es un misterio qué pasará entonces, y dependerá en buena manera de si Windows 11 consigue la cuota de mercado que Microsoft quiere. En el pasado, Microsoft se ha visto obligada a seguir dando soporte a versiones obsoletas de Windows por su popularidad; el caso más notable fue el de Windows XP.