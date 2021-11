¿Qué pasará con las fotos de tu iPhone cuando mueras? Apple tiene la solución

Apple ha implementado una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios definir contactos que 'heredarán' sus archivos cuando mueran.

El gran problema de dar el salto a un mundo digital, es que decidir quién se quedará tus bienes es algo un poco más difícil. Por ejemplo, si me muero, ¿qué pasará con todas las fotos que he tomado a lo largo de mi vida? Tradicionalmente, habría un álbum de fotos físico que pasar de una persona a otra, pero el mundo digital no funciona así. Alguien no puede simplemente entrar en nuestra cuenta, sin saber nuestra contraseña ni saltarse la seguridad, como la verificación en dos pasos.

Apple ha ideado una posible solución, que ya habíamos visto en otros servicios. Lo llama "cuentas legado" ("Legacy Accounts"), y consiste en configurar qué cuentas podrán tener acceso a los datos de nuestra cuenta de iCloud cuando muramos. La opción llegará con la próxima versión del sistema, iOS 15.2, y nos permitirá configurar hasta 5 contactos que confiemos, como familiares o amigos.

En caso de fallecimiento, estos contactos podrán tener acceso a nuestros datos de iCloud, como las fotos de nuestro smartphone o los archivos que hayamos guardado; hay que aclarar que no tendrán acceso a archivos que se hayan quedado en la memoria del móvil y que no hayamos subido a la nube de Apple. Estos usuarios tampoco podrán ver datos personales, como información de pagos (tarjetas de crédito guardadas) ni contraseñas, y estarán limitados a las fotos, contactos y notas guardadas en iCloud.

Evidentemente, Apple ha tenido que imponer algunas restricciones para evitar que alguien pueda obtener nuestras fotos sin permiso; no sólo tendrán que aportar una clave de acceso correcta que les hayamos dado, sino que también tendrán que entregar una copia del certificado de defunción. Sólo entonces podrán descargar una copia de los archivos desde la página web de Apple, o verlos en iCloud; también tendrán un límite de tiempo, después del cual la cuenta será borrada sin posibilidad de recuperar los archivos.

Aún hay muchos detalles por resolver de esta funcionalidad, como por ejemplo, si estará disponible en España; por el momento, todo indica que primero estará disponible en el iPhone cuando la versión estable de iOS 15.2 sea lanzada a finales de año.