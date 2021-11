WhatsApp te ayudará a evitar a esa persona con la que no quieres hablar

WhatsApp implementará un cambio en los estados, que permitirá a los usuarios configurar la privacidad de manera precisa, bloqueando a quienes quieran.

Los estados de WhatsApp son una manera sencilla de avisar a todos nuestros contactos cómo estamos; pero también sirven para indicarles si estamos conectados, y cuándo fue la última vez que lo estuvimos. El problema es que eso puede servir para rastrear nuestro comportamiento, especialmente si alguien decide fijarse constantemente en cuándo fue la última vez que nos conectamos; por ejemplo, para saber si nos hemos acostado ya, o si seguimos con el móvil.

WhatsApp ya ofrece una configuración de la función de "Última vez"; podemos hacer que todo el mundo vea ese estado, que sólo nuestros contactos lo puedan ver, o que no lo vea nadie. El problema está en que nuestra lista de contactos puede estar llena de gente con la que ya no queremos nada; por ejemplo, conocidos que no queremos borrar de nuestros contactos, pero que realmente queremos evitar lo máximo posible.

Según adelanta WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en una nueva opción, que nos permitirá bloquear a contactos concretos para que no puedan ver la última vez que nos conectamos; es decir, seguirán viéndonos en su lista de contactos, pero no sabrán si nos hemos conectado recientemente.

Img: WABetaInfo

Con la nueva opción, podemos hacer que todos nuestros contactos vean nuestro estado de conexión, excepto los que marquemos; es una opción que añade más privacidad, especialmente contra los 'elementos indeseados' de nuestra lista de contactos (sí, seguro que tienes a alguien así en los contactos).

Es una función muy parecida a la que ya está presente en la configuración de los estados; ahí también podemos definir si queremos que alguien no pueda ver nuestro estado cuando lo actualicemos. Pero esta función es algo más privada, ya que normalmente se actualiza automáticamente y no por nuestra mano.

Por el momento, esta función sólo está presente en la versión beta de WhatsApp, por lo que no debería tardar mucho en llegar a todo el mundo.