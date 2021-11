YouTube quita el número de "no me gusta" de los vídeos, y los usuarios no se lo han tomado muy bien

YouTube ha anunciado que el contador de "no me gusta" desaparecerá, después de un experimento para evitar ataques masivos contra algunos creadores.

Originalmente, la plataforma ofrecía un botón de "me gusta" y otro de "no me gusta" para ayudar a los usuarios a mostrar su opinión sobre el contenido publicado; sin embargo, es evidente que con el tiempo se ha convertido en una herramienta de acoso. Es fácil encontrar foros y grupos en redes sociales que se organizan para que todos los miembros pulsen en "no me gusta" en un vídeo.

La 'solución' de YouTube es, simplemente, quitar el contador. El botón seguirá, pero no mostrará la cantidad de veces que ha sido pulsado; sólo se mostrará la cantidad de "me gusta" que el vídeo ha recibido. Además, el creador del vídeo podrá seguir viendo la cantidad de "no me gusta" en su cuenta, de manera privada.

YouTube presenta este como un cambio necesario para acabar con campañas coordinadas de acoso, basadas en pulsar en "no me gusta" de manera masiva. Afirma que en sus pruebas, los usuarios eran menos propensos a pulsar en "no me gusta" si el contador estaba oculto (aunque no eliminó completamente esta práctica); también descubrió que protegía más a los pequeños creadores, que se ven más afectados por estos ataques al no tener tanta popularidad como para recibir muchos "me gusta" para compensar.

El anuncio no ha sido bien recibido en YouTube

Pese a estos argumentos, la novedad no ha sido muy bien recibida e, irónicamente, el anuncio del cambio ha acumulado más de 17.000 "no me gusta" en apenas unas horas. Muchos de los comentarios alegan que usaban los "no me gusta" para saber si un vídeo era fiable (por ejemplo, si era una estafa), y si merecía la pena el tiempo para verlo; YouTube confiesa que su experimento también confirmó esto, pero aun así ha decidido seguir adelante porque cree que es lo "mejor para la plataforma".

A nadie se le escapa tampoco que los "no me gusta" se usaban para mostrar un descontento que, tal vez, YouTube no quiere mostrar al mundo. La propia YouTube será una de las grandes beneficiadas de este cambio, ya que tiene el deshonor de haber publicado el vídeo con la mayor cantidad de "no me gusta", el YouTube Rewind de 2018; fue una polémica tan grande que YouTube decidió abandonar ese resumen anual, y aún hoy es motivo de burla en redes sociales. Muchas marcas también podrán evitar la polémica de lanzamientos poco populares con este cambio.

Está por ver si este cambio realmente acabará con las turbas online, o si encontrarán otro método para acosar a los creadores, menos rastreable.